“Assolutamente no”: Lazio, la notizia per Sarri è una sventura

Brutta notizia per Maurizio Sarri e la prossima sessione di calciomercato che dovrà condurre la Lazio

La Lazio durante l’estate ha condotto un mercato di alto livello, cercando di accontentare Maurizio Sarri sotto ogni punto di vista. Alcuni giocatori, come Maximiano e Casale, non hanno espresso appieno le proprie qualità. E infatti i titolari sono Patric e Provedel, sulla carta arrivato come secondo dallo Spezia. Ma c’è una defezione importante nella rosa dei biancocelesti, con l’allenatore che ha spinto a lungo con Tare e Lotito per trovare una soluzione importante.

Si tratta del terzino sinistro. In questo momento, nella Lazio sta giocando Lazzari a destra e Marusic dall’altra parte, con il jolly Hysaj pronto a subentrare. Ma un mancino naturale che sappia assimilare tutti i dettami di Sarri manca. Uno alla Emerson Palmieri, desiderato molto dall’allenatore biancoceleste: insomma, uno di quelli come Ghoulam e Mario Rui che tanto hanno fatto bene con lui al Napoli. Durante l’estate è stato cercato anche Fabiano Parisi.

Lazio-Parisi, Corsi chiude la porta

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Il mio compito da presidente è quello di proteggere i miei ragazzi. Ascolto voci e offerte per i giocatori dell’Empoli che non prendo nemmeno in considerazione. Il club è un patrimonio che devo tutelare”. Poi si sofferma su Parisi e la Lazio: “Esatto, è una di queste. Ma per gennaio assolutamente no per i motivi spiegati”.

Sembra, dunque, che Sarri dovrà attendere ancora un po’ per il terzino sinistro, qualora non si dovesse puntare su altri nomi oltre Parisi. Poi per l’allenatore della Lazio è arrivato anche un elogio da parte del suo ex presidente: “Lotito ha scelto il migliore sulla piazza, è un’icona del calcio italiano. Altri allenatori preferiscono allenare tifosi e giornalisti”.