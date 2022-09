Calciomercato Milan, doccia gelata per Pioli: il top può finire al City

Il tecnico del Milan Stefano Pioli non può dormire sonni tranquilli: uno dei suoi big è attenzionato dal Manchester City di Pep Guardiola

Il Milan vuole ripartire. Lo scivolone di San Siro prima della sosta ha generato un pizzico di rammarico nel gruppo di Stefano Pioli, che con il Napoli ha giocato una buona partita non riuscendo però ad aggiungere punti alla classifica. I rossoneri sono adesso attesi da un ciclo di gare molto importanti, soprattutto in Champions League, competizione nella quale fa capolino la doppia sfida con il Chelsea.

Paolo Maldini però comincia a pensare anche al futuro del club rossonero. Non solo al presente. Il lavoro del dt milanista passa attraverso i rinnovi. E in casa Milan ce n’è uno che elettrizza l’ambiente, quello di Rafael Leao. Il portoghese è nel mirino delle big. Dopo il Chelsea, prossimo avversario in Champions, ora si sta muovendo pure un’altra big.

Milan, Maldini fiducioso sul rinnovo di Leao ma occhio alla Premier League: dopo il Chelsea, si fa sotto pure il Manchester City

Paolo Maldini ha parlato del rinnovo di Rafael Leao nel corso del Festival dello Sport di Trento al quale è intervenuto negli scorsi giorni. Il dt rossonero in quella circostanza si è mostrato ottimista sul buon esito dell’operazione. Tuttavia, come rivela il ‘Corriere dello Sport’ non mancano gli estimatori per il giocatore.

Dopo il Chelsea, infatti, ora è pronto a farsi sotto il Manchester City. L’indiscrezione del ‘CorSport’ giunge dal Portogallo. La formazione di Pep Guardiola non ha presentato un’offerta ufficiale al Milan ma è molto interessata al calciatore, che durante il suo percorso rossonero ha compiuto una crescita importante diventando un elemento detonante.

Ecco perché la Premier spinge per lui e questo complica il discorso per il Milan, considerata la capacità d’attrazione di cui è capace il campionato inglese, ricco di denaro. Leao per il momento pensa però soltanto ai rossoneri, riconoscente nei confronti del club che lo ha reso un big. La sua richiesta però è salita a 7 milioni di euro. Questo è in parte dovuto al maxi risarcimento che dovrà effettuare, insieme al Lilla, allo Sporting Lisbona (19 milioni di euro). A rendere più insidioso il capitolo rinnovo pure la presenza dell’agente portoghese Jorge Mendes e adesso anche quella di un avvocato francese amico del padre. Maldini è forte tuttavia della parola data da Leao. L’attaccante ha detto ai dirigenti di voler restare. Il Milan conta di chiudere prima del Mondiale.