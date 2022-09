Serie A, la svolta è storica: è ufficiale, non era mai accaduto prima

La Serie A domenica aprirà ad una clamorosa pagina nuova: si tratta di una svolta storica per il massimo campionato italiano

La Serie A prepara una svolta storica. Uno dei grandi tabù sta per cadere. Il calcio italiano vuole innovarsi. La decisione appena giunta apre ad un futuro nuovo. Un passaggio molto importante che riguarda da vicino la sfera arbitrale.

La grande novità però riguarda la squadra arbitrale. Per la prima volta, infatti, una partita della massima serie italiana sarà diretta da una donna. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. La 32enne toscana era già stata designata come quarto uomo nel match tra Monza e Udinese.

Serie A, svolta storica: Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima donna a calcare il massimo palcoscenico: dirigerà Sassuolo-Salernitana

La partita già destinata ad entrare nella storia è quella di Reggio Emilia. Domenica 2 ottobre alle 15 al Mapei Stadium si sfideranno Sassuolo e Salernitana. Sarà questa sfida a rappresentare il battesimo di Maria Sole Ferrieri Caputi, 32enne livornese.

In questo inizio di stagione, Ferrieri Caputi ha diretto due partite di Serie B (Modena-Frosinone e Brescia-Perugia), una gara di Coppa Italia (Sampdoria–Reggina) e, come già detto, ha ricoperto il ruolo di quarto uomo nel confronto tra Monza e Udinese.

La sua ascesa è cominciata in Serie C, campionato nel quale ha arbitrato 23 partite. Inoltre, dall’11 al 30 ottobre, sarà impegnata nel Mondiale Under 17 femminile che si svolgerà in India. Una “convocazione” che ha accelerato i tempi del suo debutto in Serie A. Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange e il designatore Gianluca Rocchi credono fermamente nelle sue capacità e per Maria Sole Ferrieri Caputi domenica si apriranno pertanto le porte della massima serie.