Milan, che rischio nel finale: super Leao aiuta Pioli, superato l’Empoli

La sintesi di Empoli-Milan, la gara che vale il posticipo della giornata di Serie A, con la classifica aggiornata.

Dopo l’imponente vittoria al ‘Maradona’ del Napoli contro il Torino di Juric, il Milan è chiamato a fare la prestazione ad Empoli per accorciare le distanze dagli azzurri e approfittare della sconfitta dell’Inter a ‘San Siro’ contro la Roma.

L’Empoli si schiera in campo col 4-3-1-2: Vicario – Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi – Haas, Henderson, Grassi – Pjaca – Lammers, Satriano. A disposizione: Guarino, Ebuehi, Bandinelli, Fazzini, Bajrami, Marin, Baldanzi, Degl’Innocenti, Ekong, Walukiewicz, Ujkani, Destro, Cambiaghi, Cacace, Perisan. All.: Zanetti.

Mentre il Milan opta per il 4-2-3-1 con Tatarusanu – Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré – Tonali, Bennacer – Saelemaekers, De Ketelaere, Leao – Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Brahim Diaz, Adli, Rebic, Lazetic. All.: Stefano Pioli.

Empoli-Milan, la sintesi del match

I primi minuti della sfida vedono la coppia Giroud-Leao molto attiva. Il francese prova con un colpo di esterno ma finisce sul primo palo, mentre il portoghese ci prova sotto porta senza però ottenere la rete. Tra i calciatori più in evidenza c’è sicuramente Saelemaekers, ma il giocatore s’infortuna alla mezz’ora così come il compagno di squadra, Davide Calabria. Entrambi sono costretti a lasciare il terreno di gioco. Il primo tempo termina con Leao che al 43′ calcia di potenza sull’esterno della rete e al 45′ Vicario si supera fermandolo. Squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo al 52′ Stojanovic si libera di sinistro e calcia, ma la sfera colpisce leggermente il palo. Al 57′ risponde Giroud, il quale è poco preciso, mancando un’occasione chiave. Il ritmo è smorzato da vari cambi da ambedue le parti, ma ciò non scoraggia il Milan che insiste fino a trovare l’agognato vantaggio: al 79′ è Rebic a segnare. Leao si libera in area, dopo una rimessa lunga, e serve il compagno di squadra a due passi dalla porta. È gol. All’88’ Diaz si avvicina al raddoppio con una punizione potente, ma succede di tutto nel finale. L’Empoli prima pareggia 1-1 al 92′ con un’incredibile punizione di Bajrami che la mette sul secondo palo. Poi, il Milan impiega un minuto a ribadire la sua vittoria con Fodé Ballo-Touré che approfitta di un assist di Krunic, ma non finisce così. Dopo averci provato a lungo, Leao riesce ad esultare per una propria rete di contropiede, servito da Rebic. Il pallonetto del portoghese è la firma per l’1-3.

Napoli* 20, Atalanta 17, Milan 17*, Roma 16*, Udinese 16, Lazio 14, Inter 12*, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2