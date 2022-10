“Mani sul volo e occhi lucidi”: Milan, tegola pesante per Pioli

Milan in allarme: due titolari si fermano durante la gara contro l’Empoli a causa d’infortunio. Condizioni da valutare nelle prossime ore.

Primo tempo di Empoli-Milan molto propositivo, soprattutto nella prima mezz’ora del match con i rossoneri che in più occasioni con Giroud e Leao hanno avuto la possibilità di trovare il vantaggio. Tuttavia, come sintesi del primo tempo è maggiore la preoccupazione rispetto alla soddisfazione.

La ragione non è dovuta a quanto dimostrato dalla squadra in campo, bensì per due infortuni ai quali ha dovuto rimediare mister Stefano Pioli con altrettanti cambi e che generano grande preoccupazione anche in vista della sfida di Champions League in programma il 5 ottobre contro il Chelsea, a Londra.

Durante la sfida, infatti, hanno lasciato il campo per problemi occorsi sia Saelemaekers che a Calabria, di cui quest’ultimo decisamente allarmante per la reazione stessa del calciatore.

Empoli-Milan, due rossoneri escono per infortunio nel primo tempo

Al 33′ della prima frazione di gioco, Saelemaekers ha chiesto il cambio lasciando spazio al compagno Krunic. Dopo un contrasto di gioco l’esterno belga ha accusato dolori al ginocchio sinistro e quindi ha subito richiamato la panchina. Una notizia non positiva per Pioli, anche perché in quel ruolo il Milan rischia di restare scoperto a causa dell’assenza anche di Junior Messias, rimasto a casa per un risentimento al polpaccio destro.

Dopo 5′ di gioco il tecnico rossonero è stato chiamato a rispondere a un’altra emergenza. Questa volta riguardo la difesa: al 38′ Calabria rimane a terra e viene prontamente sostituito da Kaluku. Come riferito dal bordocampo di ‘DAZN’, il difensore è uscito dal campo con mani sul volto ed occhi lucidi. Una reazione preoccupante, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare per il terzino destro. In entrambi i casi si attendono le valutazioni dello staff medico rossonero.