Calciomercato Inter, Marotta vuole chiudere l’affare entro la fine del mese

Inter, l’affare può concludersi entro la fine del mese. Beppe Marotta e Steven Zhang hanno già pensato a che strategia adottare.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per rinforzare la rosa. Il club nerazzurro, nonostante il mercato estivo si sia concluso da pochi mesi, la dirigenza lombarda continua le trattative con i top presenti in rosa per concludere alcune situazioni relative a rinnovi contrattuali.

Oramai da diverso tempo, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono al lavoro per blindare i top nerazzurri ed allontanare i club europei che hanno messo nel mirino proprio i migliori dell’Inter di Simone Inzaghi. Su tutti, ovviamente, c’è Milan Skriniar, difensore centrale già corteggiatissimo dal Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi.

Mercato Inter, affare entro ottobre: club al lavoro per il rinnovo di Skriniar

Le ultime ore del calciomercato estivo sono state più concitate che mai in casa Inter, con i tifosi col fiato sospeso a causa del pressing asfissiante del PSG per Skriniar. L’affare, alla fine, non si è concluso, ma i parigini non sembrano aver tirato i remi in barca.

Già a gennaio, dunque, non è da escludere che i francesi possano ritornare all’assalto del giocatore nerazzurro. Per questo motivo, onde evitare di rischiare di perdere uno dei migliori della rosa, Beppe Marotta è al lavoro per provare a chiudere per il rinnovo contrattuale del giocatore. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, però, per il rinnovo di Skriniar non sembrano registrarsi decisivi e netti passi in avanti. Probabilmente, dopo la gara contro il Barcellona, ci sarà un incontro tra il club e l’agente del giocatore. Al momento, però, l’appuntamento non è ancora stato fissato. Marotta e soci puntano a chiudere l’affare entro il mese di ottobre.