“Siamo sfortunati”: Italia, Mancini lancia l’allarme in diretta tv

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha espresso preoccupazione prima del sorteggio dei gironi di qualificazione di EURO 2024.

Vanno in scena oggi i sorteggi dei gironi di qualificazione per la prossima edizione degli Europei. Il torneo andrà in scena in Germania e dovrebbe vedere la partecipazione dell’Italia come campione in carica dopo l’indimenticabile successo di Wembley. Ma il posto andrà comunque conquistato sul campo.

L’Italia si presenta al sorteggio come testa di serie, inserita dunque in prima fascia. Una situazione che però non ha lasciato tranquillo il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, che anzi ha espresso comunque preoccupazione ai microfoni di Rai Sport.

Mancini: “Attenzione ai sorteggi, ultimamente siamo sfortunati”

“Mi pare di capire – ha affermato Mancini commentando le varie fasce in cui sono state inserite le Nazionali UEFA – che possano capitare anche gironi difficili e complicati. E vedo squadre importanti anche nel terzo e nel quarto gruppo.”

“È vero che siamo teste di serie – continua – ma ultimamente non siamo molto fortunati con i sorteggi”. La speranza è che l’urna sia felice per gli Azzurri, che in terza fascia devono fare attenzione alla Norvegia di Erling Haaland e in quarta alla Macedonia del Nord, che ci ha eliminati ai playoff Mondiali, e alla Georgia di Kvaratskhelia, nuovo protagonista della nostra Serie A.