Calciomercato Milan, c’è l’incontro: Maldini fa impazzire i tifosi

Paolo Maldini lavora al Milan del presente prossimo: il dt rossonero ha in programma un importante incontro nella prossima settimana

Il Milan vuole lasciarsi alle spalle la seconda delusione vissuta con il Chelsea nello spazio di una settimana. La formazione di Stefano Pioli per farlo punta sull’appuntamento di questa sera in casa dell’Hellas Verona.

Nell’attacco della squadra rossonera ci sarà Rafael Leao. Secondo la probabile formazione del ‘Corriere della Sera’, il portoghese dovrebbe partire in un attacco che prevede anche la presenza di Giroud e Krunic oltre al sostegno garantito da Brahim Diaz. Il portoghese è al centro di tante voci a pochi giorni da un nuovo incontro per il suo rinnovo. Un rinnovo che non si prevede semplice secondo quanto riferito dal quotidiano milanese.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: in settimana nuovo appuntamento, diversi i nodi da sciogliere

Durante la prossima settimana, l’entourage di Rafael Leao si siederà nuovamente ad un tavolo insieme ai dirigenti del Milan per discutere il rinnovo dell’attaccante portoghese. Un primo incontro tra le parti si è già verificato quindici giorni fa.

I rossoneri confidano sempre di chiudere il discorso già prima del Mondiale tuttavia non appare per nulla un’operazione semplice per una serie di ragioni. Una di queste, spiega il ‘Corriere della Sera’, è legata alla confusione che regna intorno a Leao, a volte rappresentato dal padre, in altre da Jorge Mendes e altre ancora da un avvocato francese.

L’altro grande nodo è rappresentato dall’importante multa riconosciuta nei suoi confronti per aver sciolto unilateralmente il suo contratto con lo Sporting Lisbona nel 2018. Il calciatore deve pagare, unitamente al Lille, ben 16.5 milioni di euro. Una spada di Damocle alla quale il calciatore vorrebbe partecipasse il Milan o la squadra disposta a puntare su di lui.

A questo però si unisce anche la richiesta di 7 milioni di euro annui, che al momento non sembrano trattabili. Parti vicine al calciatore infatti hanno fatto trapelare che cifre inferiori non sono sufficienti a garantire la permanenza di Leao a Milano.