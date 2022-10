Il Napoli continua a guardare in alto: Bologna KO, azzurri di nuovo primi

Il Napoli supera il Bologna e vola in testa alla classifica: Spalletti ribalta la gara con i cambi all’intervallo, decide Osimhen.

Il Napoli vola in testa alla classifica della Serie A 2022/2023 dopo 10 giornate. Lo fa centrando la sua 10ª vittoria consecutiva tra Italia ed Europa, mostrando ancora una volta grande qualità offensiva e alcuni limiti di troppo dalla metà campo in giù. Contro un Bologna che prova a sorprendere i campani ma alla fine deve arrendersi al loro spessore tecnico troppo superiore.

Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo il Napoli è chiamato a rispondere con un’altra vittoria e parte a spron battuto. Al 25′ Mario Rui coglie il palo, prima già Kvaratskhelia e Raspadori hanno impensierito Skorupski, dopo arriva un clamoroso errore di Politano. Il Bologna però prova a pungere e passa a sorpresa con Zirkzee, sostituto di Arnautovic, che colpisce su assist di Cambiaso.

Il gol scuote la squadra di Spalletti, che proprio allo scadere del 1° tempo trova il pari con Juan Jesus bravo a sfruttare un rimpallo in area su corner con Medel e Ferguson poco precisi. Il punteggio al riposo è 1-1.

Il Napoli stende il Bologna nella ripresa e si riprende il 1° posto

Durante l’intervallo Spalletti cambia: fuori Raspadori e Politano, dentro Osimhen e Lozano. Due cambi che si riveleranno decisivi. Il messicano infatti colpisce subito, al 49′, ribadendo in rete da pochi passi un tiro di Kvaratskhelia respinto da Skorupski. Due minuti dopo doccia fredda per il Maradona però: Barrow prova un tiro dalla lunga distanza che non sembra avere molte pretese, Meret è tradito dal rimbalzo e la papera del portiere vale l’incredibile 2-2.

La beffa potrebbe spengere l’entusiasmo del Napoli, ma la squadra di Spalletti dimostra ancora una volta di avere grande carattere e torna a farsi sotto subito. Skorupski prima rischia sullo scatenato Di Lorenzo, su Kvaratskhelia e su Osimhen, infine deve arrendersi al centravanti nigeriano che servito dal compagno d’attacco georgiano lo beffa con un morbido tocco sotto.

Mancano 20 minuti alla fine. Osimhen sfiora ancora il gol, Zielinski colpisce la traversa, nel mezzo Meret si riscatta con un bell’intervento su Ferguson e Skorupski nel finale tiene in gara i suoi con un miracolo su Lozano. Non basta però per trovare la rimonta, il Bologna si deve arrendere alla legge del Napoli, nuovamente solo al comando della Serie A.