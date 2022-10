L’Atalanta vince e si riprende la vetta: Sassuolo e Berardi ko

Bella vittoria dell’Atalanta che vince e conquista nuovamente il primato. Brutta serata per il Sassuolo che perde anche Berardi.

Nell’anticipo serale della decima giornata di Serie A l’Atalanta batte in rimonta il Sassuolo e si porta nuovamente in vetta, in attesa del match di domani del Bologna. Bella serata per i tifosi nerazzurri che festeggiano al meglio i 115 anni del club nerazzurro (lunedì sarà il giorno esatto dell’anniversario).

Reti e spettacolo a Bergamo con entrambe le squadre che giocano a viso aperto e regalano emozioni fino dai primi istanti di gara. Il Sassuolo parte meglio con Dionisi che sorprende lanciando il giovane D’Andrea e Kyriakopoulos nel tridente. Il club neroverde sfiora il gol a più riprese e lo trova con un grande tiro al volo del laterale greco, ben innescato da D’Andrea.

L’Atalanta reagisce subito e trova il pari con Pasalic, alla sua prima marcatura stagionale. Il primo tempo si conclude in parità con entrambe le squadre che cercano la vittoria e giocano un calcio all’attacco.

Serie A, l’Atalanta torna in vetta

La ripresa comincia con il botto e dopo pochi secondi è il solito Lookman a sfruttare una disattenzione della difesa neroverde. Gli emiliano reagiscono subito e Dionisi lancia in campo i rientranti Berardi e Traore, entrambi reduci da un grande infortunio. Per la stella neroverde non è una bella serata.

Mimmo prima colpisce la traversa con una grande conclusione e poi dopo una ventina di minuti è costretto al cambio per infortunio. Una grossa tegola per il Sassuolo che si abbatte e che si arrende a questa notizia. L’Atalanta sfiora il tris con Ruggeri, ma finisce 2 a 1 con i nerazzurri che festeggiano nuovamente il primato.

Ecco la classifica aggiornata: Atalanta 24*, Napoli 23; Milan 20; Lazio 20; Udinese 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo 12*; Empoli* 11; Torino* 11; Salernitana 10; Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce 7; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 3.

*Una partita in più