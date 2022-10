Calciomercato Torino, Juric vuole un bomber: idea a sorpresa

Al Torino manca un centravanti, un bomber che possa dare peso alla manovra offensiva. Spunta un’idea a sorpresa per Juric.

Un momento non particolarmente brillante, quello che sta vivendo il Torino di Ivan Juric. Una squadra che ad oggi non riesce a portare a casa i tre punti, visto che l’ultima vittoria è arrivata addirittura lo scorso 5 settembre contro il Lecce. Poi cinque partite con quattro sconfitte ed un solo pareggio, quello ottenuto tra le mura amiche contro l’Empoli.

Davvero troppo poco per la squadra granata, che ha bisogno di rivedere anche la costruzione della propria rosa. Pare ormai evidente che a Juric manchi non giocatore che possa avere un peso specifico in avanti.

Un attaccante, una prima punta che possa anche garantire un numero importante di gol. Ad oggi Sanabria e Pellegri non sembra possano garantire proprio quel peso specifico sia in termini tecnico-tattici ma anche in termini realizzativi. Insomma, l’erede di Belotti non è mai arrivato.

Calciomercato Torino, serve un bomber: una vecchia idea ed un’ipotesi a sorpresa

La dirigenza potrà muoversi nel prossimo gennaio, quando si potranno monitorare diversi nomi che potrebbero fare al caso di Juric. Già adesso, però, il club sta lavorando su alcuni profili. Uno di questi, come riportato da ‘Tuttosport’, è Andrea Petagna, attaccante in prestito al Monza ma che ha trovato pochissimo spazio e soprattutto scarsi risultati in termini realizzativi (zero gol e zero assist).

Un’idea a sorpresa – si legge – porta invece a William Boving Vick, attaccante dello Sturm Graz che ha anche firmato una doppietta contro la Lazio. L’attaccante è valutato 2.5 milioni di euro, e potrebbe rappresenta una soluzione molto interessante per allenatore e società.