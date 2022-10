“È dura…”: la Roma vince con la Samp, ma Mourinho si sfoga a sorpresa

Il tecnico della Roma Mourinho ha analizzato i giudizi sulla sua squadra, il prossimo impegno con il Napoli e la prestazione di Zaniolo

La Roma ha ottenuto un nuovo successo in campionato. Con la Sampdoria, la squadra di José Mourinho ha prolungato il momento positivo in Italia mentre per i giallorossi rimane tutta da scrivere la qualificazione in Europa League. La formazione dello Special One deve cambiare passo pure nella competizione europea per tentare di provare ad andare fino in fondo come avvenuto un anno fa in Conference League.

Dopo la gara di Marassi contro gli uomini di Dejan Stankovic, Mou ha voluto puntualizzare alcuni aspetti. L’allenatore evidentemente non ha gradito alcuni commenti nel corso di questo periodo. Il suo discorso è tornato anche sulla partita con l’Atalanta, ultima sconfitta “italiana” della Roma.

Roma, Mourinho si scaglia ancora contro i ‘nemici’: “È dura dare credito a chi lavora qui”

L’allenatore portoghese ha commentato con entusiasmo la vittoria ottenuta questa sera contro la Sampdoria. Mourinho, ai microfoni di Dazn, ha sottolineato un aspetto in particolare: “Questa è una vittoria importantissima ed anche meritata. Sono felice perché abbiamo dimostrato di avere carattere, coraggio ed intelligenza. Rui Patricio non ha fatto neppure una parata”.

Ha poi vuotato il sacco e si è levato qualche sassolino accumulato nella scarpa: “Abbiamo vinto con l’Inter ed è stato detto che era scarsa, la stessa che ha poi battuto il Barcellona e pareggiato al Camp Nou. Con l’Atalanta abbiamo perso ma al termine di una gara in cui gli avversari sono stati molto cinici. Siamo stati battuti con un solo tiro in porta. È dura dare credito a chi lavora qui ma con tutti i problemi e i limiti stiamo facendo il miglior campionato possibile”.

Poi su Zaniolo: “Sapevo sarebbe stato devastante negli ultimi 20-30’ e così è stato. Credo sia entrato molto bene in partita, gli è mancato soltanto il gol per chiuderla”. I giallorossi affronteranno il Napoli nel prossimo turno: “A Spalletti dico che ci vedremo domenica, gli auguro di vivere una buona settimana”.