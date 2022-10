Colpo di teatro Lukaku, adesso è tutto vero: salti di gioia in casa Inter

Buona notizia sul tema Lukaku: l’attaccante belga può dare una mano ad Inzaghi in prospettiva, i nerazzurri organizzano la rimonta

Le ultime due vittorie di campionato e la doppia positiva prestazione con il Barcellona, che ha avvicinato la squadra di Simone Inzaghi in maniera considerevole agli ottavi di finale di Champions League, ha fatto tornare il buonumore all’Inter. I nerazzurri sabato sera a Firenze vogliono dare continuità al periodo recente.

La formazione di Inzaghi fino a questo momento non conosce mezze misure in Serie A. I nerazzurri sono l’unica squadra a non aver ancora mai pareggiato. Nelle prime dieci giornate ha ottenuto sei vittorie e quattro sconfitte. Inzaghi però non ha potuto fare quasi mai affidamento su Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è fermato a fine agosto. L’ultima gara giocata con la Lazio e poi il buio rappresentato dall’infortunio. Il suo futuro tiene banco in casa interista.

Calciomercato Inter, Lukaku resta anche nella prossima stagione: con il Chelsea si lavorerà per inserire un diritto di riscatto nel 2024

L’attaccante belga in estate è tornato indietro, lasciando il Chelsea e tornando a Milano. Lo ha fatto in prestito oneroso. Da quando è andato via però nel club londinese sono cambiate parecchie cose. Dal proprietario del club all’allenatore. Neppure così tuttavia cambierà il futuro di Lukaku ai ‘Blues’.

Lo ha spiegato questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano milanese ha fatto il punto sulla situazione di Big Rom. Neppure la nuova proprietà sembra puntare su Lukaku. Il nuovo allenatore Potter, poi, è soddisfatto di Aubameyang, uno degli acquisti compiuti dal club durante la faraonica campagna acquisti di 300 milioni di euro compiuta quest’estate.

Con l’Inter poi esiste un gentlemen agreement per la prossima stagione. Si lavorerà pertanto a una permanenza di Lukaku a Milano sulle stesse basi attuali. Vale a dire un prestito oneroso (dieci milioni di euro) e il pagamento dell’ingaggio del belga, che con il Chelsea ha siglato soltanto 8 gol in 26 partite di Premier nello scorso corso. I due club parleranno inoltre della possibilità di inserire un diritto di riscatto nel 2024. L’impressione dunque è che Lukaku non tornerà più a Londra. Nel frattempo, Inzaghi lo aspetta con impazienza.