Svolta Juventus, l’affare si può concludere: Arrivabene ci prova

Clamorosa novità sul futuro della Juventus: la società bianconera sta valutando un’opportunità nonostante il momento economico particolare

Una clamorosa rivelazione ha scosso il mondo bianconero in questa giornata. Il futuro di uno dei centrocampisti di Max Allegri potrebbe cambiare totalmente. Questa mattina, infatti, ‘Tuttosport’ ha rilanciato un’indiscrezione forte: Adrien Rabiot potrebbe restare ancora a lungo in bianconero.

Il centrocampista francese in estate è stato vicino all’addio. L’ex PSG ha trattato con il Manchester United. I ‘Red Devils’ volevano aggiungerlo al loro centrocampo ma alla fine le richieste economiche della madre-agente del calciatore e la scarsa convinzione di quest’ultimo, anche a causa dell’assenza dello United in Champions League, hanno fatto sì che il transalpino restasse alla Juventus.

Juventus, ipotesi rinnovo per Rabiot: Veronique apre all’ipotesi, possibile dialogo dopo il Mondiale

La Juventus e Adrien Rabiot potrebbero adesso riavvicinarsi. I bianconeri stanno valutando l’ipotesi di rinnovare il contratto del francese malgrado la necessità di ridurre il monte ingaggi imposta da questioni di bilancio.

La società del presidente Andrea Agnelli sembra stia cambiando pensiero in merito all’ex PSG. E ora anche la madre del calciatore, Veronique, sempre molto influente sulle scelte di suoi figlio, sembrerebbe essere disposta a non precludersi questa possibilità. D’altronde è stato lo stesso Rabiot recentemente a candidarsi come uno dei leader della squadra di Allegri. Riflessioni che vedono coinvolto pure Maurizio Arrivabene, Chief Executive Officer del club torinese.

Ogni discorso in ogni caso, come scrive ‘Tuttosport’, sarà trattato dopo il Mondiale in Qatar al quale il calciatore prenderà parte con la maglia della Francia. Fino a questo momento, Rabiot ha giocato nuove partite con la Juve in questa stagione realizzando due reti, entrambe in Champions League (doppietta contro il Maccabi Haifa).