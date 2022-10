Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: svolta sul futuro di Pioli

Il Milan ha preso una decisione definitiva sul futuro di Stefano Pioli, Paolo Maldini ha le idee chiare

Il Milan con Stefano Pioli ha avviato un progetto a lungo termine che sta andando come previsto. Nel dicembre 2019, in seguito a un 5-0 contro l’Atalanta, l’avventura dell’allenatore sembrava al capolinea. Poi l’acquisto di Ibrahimovic e la svolta definitiva della squadra che oggi è campione d’Italia in carica. I giovani sono diventati campioni e i rossoneri vogliono la seconda stella.

Questo non fa altro che alimentare l’entusiasmo dei tifosi, sempre più numerosi a San Siro in Serie A come in Champions League. Se proprio serve l’ultimo step al Milan è proprio in Europa che la squadra di Pioli deve darsi da fare. Un segnale importante sarebbe superare la fase a gironi. Ma Maldini e il club rossonero hanno già le idee chiare su cosa fare col proprio allenatore, a prescindere dal risultato.

Milan, pronto il rinnovo per Pioli

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato, il Milan sta lavorando per il rinnovo di Pioli fino al 2024, con opzione di un altro anno. L’attuale contratto scadrà nell’estate del 2023 e il club rossonero è contento di ciò che ha fatto il proprio allenatore fino a questo momento. Il rinnovo permetterebbe di dare continuità a un gruppo di giocatori che si è affermato come il migliore d’Italia sotto la guida del tecnico.

Maldini, inoltre, lavora anche sui rinnovi di alcuni dei suoi gioielli. In particolare quelli di Rafael Leao e Pierre Kalulu. I due vivono situazioni diverse: per il portoghese ci sono le consuete difficoltà di quando si tratta con un campione con un agente potente come Mendes. Mentre con il difensore centrale la trattativa era conclusa, poi il cambio d’agente -oggi Barnett– ha cambiato le carte in tavola e c’è l’interesse del PSG.