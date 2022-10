“Situazione chiara…”: Juventus, la Champions è sempre più lontana

La Juventus è sempre più lontana dalla qualificazione in Champions League: le parole di Schmidt in conferenza

Solo tre punti conquistati in quattro partite per la Juventus in Champions League. Un bottino troppo magro per avanzare al prossimo turno, anche se l’aritmetica non condanna ancora i bianconeri. Ciò che serve sono due vittorie e le contemporanee due sconfitte per una tra Benfica e PSG. Più alla portata, invece, il terzo posto nel girone nonostante i bianconeri si trovino a pari punti col Maccabi Haifa.

Un risultato molto deludente per Allegri, vicino a mancare il primo obiettivo della stagione. Nelle ultime due partite sono arrivate però due vittorie per la Juve. Per capire se la squadra sia effettivamente in ripresa, però, serve una vittoria convincente al Da Luz contro il Benfica. I lusitani hanno vinto l’andata allo Stadium 1-2, in cui era andato a segno anche l’ex Inter Joao Mario. Proprio della sfida di domani ha parlato Roger Schmidt.

Juventus, le parole di Schmidt in conferenza

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus: “Loro sono una grande squadra, ma la situazione del gruppo è chiara. Ancora tutti possono qualificarsi, ma noi abbiamo un piccolo vantaggio. Sono abituati a giocare ad alti livelli, hanno esperienza. Noi vogliamo far felici i nostri tifosi, averli vicini è un vantaggio”.

Insomma, la situazione del gruppo “è chiara” come ha detto Schmidt. Il Benfica domani avrà la possibilità di conquistare la qualificazione anche pareggiando la partita. La Juve, tra l’altro, in trasferta quest’anno ha vinto solo il derby col Toro all’Olimpico