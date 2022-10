Juventus, è arrivata la notizia più attesa dai tifosi: accadrà tra pochi giorni

Juventus, la notizia è una manna dal cielo. Finalmente il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha un motivo per sorridere.

La Juventus di Andrea Agnelli vive il momento più buio, probabilmente, degli ultimi anni. Eliminati dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Benfica, la formazione di Massimiliano Allegri è chiamata ad alzare la testa in campionato di Serie A 2022/2023.

I bianconeri sono in netto ritardo sulle prime della classe e, ora che per gli ottavi di Champions League non ci sono più chances, bisognerà concentrarsi sul campionato di Serie A. Prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022, la Juve non dovrà più commettere passi falsi. Max Allegri lo sa bene e, non a caso, la sua panchina scotta abbastanza. Al momento, di esonero non se ne parla, ma è chiaro che durante la pausa ci sarà un faccia a faccia con la dirigenza per fare il punto della situazione.

Juventus, Chiesa verso il rientro in campo

Per invertire il trend, il tecnico dei piemontesi avrà bisogno di tutti i calciatori a disposizione. E in quest’ottica è una manna dal cielo la notizia riferita dal quotidiano ‘Tuttosport’ in edicola questa mattina. Secondo i colleghi, Federico Chiesa, fermo ai box da diversi mesi dopo l’infortunio, scalpita per rientrare in campo.

Ieri a Vinovo, Allegri e Cherubini hanno osservato da vicino l’operato dei calciatori e, dopo una attenta analisi, si è convenuto che l’attaccante ex Fiorentina potrebbe tornare presto in campo. Qualora non dovesse farcela per la gara di sabato contro il Lecce, è probabile che nell’ultimo match della fase a gironi di Champions, contro il Paris Saint-Germain, Chiesa potrebbe tornare in campo per qualche minuto. Il giocatore, ovviamente, verrà trattato con i guanti bianchi al fine di evitare pericolose ricadute e per non correre rischi inutili. Solo dopo la sosta per i Mondiali, Allegri lo avrà a disposizione a pieno regime.