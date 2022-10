Agnelli incredulo, problema impensabile: Juventus, è tutto vero

Situazione particolare in casa Juventus. Il club bianconero stasera affronterà la sfida di Lisbona contro il Benfica.

Questa sera inizia la quinta giornata di Champions League, un turno molto importante e che può delineare tante cose in tema qualificazione. La Juventus di Massimiliano Allegri affronterà il Benfica allo Stadio Da Luz in uno scontro decisivo per il suo futuro nella competizione.

I bianconeri hanno un solo risultato nelle proprie corde: all’andata il Benfica espugnò Torino ed ora la Juve può solo vincere per mantenere vive le speranze di passaggio agli Ottavi. Il club bianconero dovrà sperare anche nell’ultima giornata dove affronterà il Psg mentre il Benfica sarà impegnato in Israele.

Nelle ultime ore è arrivata una clamorosa novità riguardo il match di questa sera, che, farà a meno di un inaspettato protagonista. L’Uefa ha annunciato ufficialmente che la Goal Line Technology, strumento per verificare se la palla è entrata o meno in porta, non sarà a disposizione per il match di stasera.

Champions League, niente Goal Line Technology per Juventus-Benfica

Una sfida delicata dove mancherà uno strumento fondamentale per il mondo del calcio e per la sua storia recente. L’’Uefa ha chiarito che ci sono stati problemi tecnici e che questa cosa è capitata anche altre volte.

Questo strumento è in vigore dalla stagione 2016/2017 ed ha aiutato molte volte la terna arbitrale a risolvere situazioni intricati. Si avvale della stessa formula dell’occhio di falco utilizzato nel tennis, ma questa sera la terna arbitrale non potrà utilizzare questo strumento. Una situazione particolare e che potrebbe creare nuove difficoltà ai bianconeri in vista di questa sera.