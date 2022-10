“Se dico quello ch penso…”: Lazio, attacco durissimo di Sarri

Tante polemiche nel post partita della sfida tra Lazio e Salernitana, sfida che ha visto una sorprendente vittoria degli ospiti.

La Lazio di Maurizio Sarri vive una serata nera all’Olimpico nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A contro la Salernitana. I biancocelesti cadono 3 a 1 e non solo, in una sfida che regalerà tante polemiche anche nel post partita.

Nel secondo tempo, poco dopo il suo ingresso in campo, Sergej Milinkovic Savic è stato ammonito con un giallo molto discutibile. Per questo motivo il campione serbo salterà il derby di Roma in programma nel prossimo turno di campionato. Gara che si è poi innervosita tantissimo con liti e risse verso la fine del match.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è apparso abbastanza contrariato nel post partita ed ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sconfitta e l’arbitraggio da parte di Manganiello. Una serata no che non verrà dimenticata in casa biancoceleste che sarà costretta a giocare il derby senza Milinkovic-Savic e senza Ciro Immobile, attualmente infortunato.

Lazio, le parole di Sarri nel post partita

Il tecnico biancoceleste ha parlato cosi nel post partita: “Fino al gol dell’1 a 1 avevamo la gara in controllo, poi siamo rimasti impreparati. Pensavamo fosse vinta, alla fine abbiamo perso tutti i nostri equilibri”. Il tecnico ha poi parlato dell’arbitraggio ed ha usato toni pesanti:

“Non è che sia un cartellino generoso, non è neanche fallo. Sono 50 anni che vado in giro per i campi e non si è mai visto, se dico quello che penso mi danno sei mesi di squalifica. Ora però bisogna riordinare le idee in vista dell’Europa League”.