Lazio, che tonfo all’Olimpico: impresa della Salernitana!

Che debacle per la Lazio di Maurizio Sarri: impresa eroica della Salernitana allo Stadio Olimpico, biancocelesti battuti!

Una sconfitta che in pochi avrebbero pronosticato, soprattutto quando in campo si presenta una Lazio che ha mostrato grandi qualità nel corso di queste ultime settimane. Eppure, alla fine la squadra di Sarri è uscita con le ossa rotte dalla sfida casalinga giocata contro una Salernitana attenta, coraggiosa ed in grado di pungere i biancocelesti con velocità, attenzione e propensione al gioco in contropiede.

Di fatto, la squadra di Maurizio Sarri non conosceva sconfitta dallo scorso 15 settembre, in Europa League contro il Midtjylland. Per una debacle in casa, poi, bisogna tornare addirittura al 3 settembre, quando è stato il Napoli di Spalletti a stendere i capitolini nell’unica sconfitta patita in campionato.

A rovinare questo andamento importante è stata proprio la Salernitana, che ha dato continuità alla vittoria casalinga conquistata la scorsa settimana contro lo Spezia. Per i campani, dunque, due successi in due partite, a testimonianza dell’ottimo lavoro di Davide Nicola in questa fase della stagione.

Zaccagni illude la Lazio, poi la Salernitana rimonta tutto

Ad avviare i lavori biancocelesti ci ha pensato Mattia Zaccagni (due gol in due partite) che ha portato in vantaggio i padroni di casa e ringraziato Luis Alberto per il prezioso assist confezionato. Intervallo, Lazio avanti e secondo tempo in scioltezza? Assolutamente no. La Salernitana ha affrontato gli avversati con coraggio, necessario per mettere in campo l’impresa che si è poi palesata all’Olimpico.

E’ stato prima l’ex Candreva ad infilare la rete del pareggio, proprio lui che ha giocato con quella maglia fino a qualche tempo fa. Poi Federico Fazio (ex Roma) ha dato vita ad una rimonta importante e clamorosa per quelli che erano i valori in campo. E poi Dia, ciliegina sulla torta e gol arrivato su un’azione importante dei campani. Salernitana che ha steso la Lazio, portandosi cosi a 16 punti in classifica.