“Ma chi vi credete di essere?”: Ibrahimovic, l’attacco è durissimo

Zlatan Ibrahimovic ne ha davvero per tutti. Una frecciata al campione Mbappè, ma anche un altro attacco durissimo.

Non è ancora arrivato il momento del rientro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, di fatto è ai box ormai da diversi mesi ed il suo rientro non è poi cosi vicino. D’altronde, il leader rossonero è fuori per una questione non da poco: ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione del menisco. Un lavoro meticoloso, per il quale è necessario diverso tempo.

Ma allora quando rientra Ibrahimovic? Non prima del prossimo anno. Come ha rivelato anche la ‘Gazzetta dello Sport’ qualche giorno fa, Zlatan starebbe guardando a gennaio 2023 come periodo ideale per tornare in campo. Lo svedese sfrutterà, dunque, anche la sosta per il Mondiale, nel tentativo di recuperare e farsi trovare pronto quando i campionato riprenderanno.

Milan, attacco durissimo di Ibrahimovic e frecciata a Mbappè

Ibra al momento è fuori, ma la sua personalità si avverte anche quando lo svedese resta fuori dal campo. Zlatan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Canal+’, sganciando anche una frecciata non da poco a Mbappè. “Se Mbappé ha fatto la cosa giusta rimanendo a Parigi? Per chi, per se stesso? No. Per Parigi? Sì”, ha detto Ibra. “Ha preso la scelta giusta per Parigi, non per se stesso perché si è messo nella posizione in cui è più importante del club […]. Non sei mai più grande della tua società“, ha ancora proseguito Ibra.

All’interno di questa lunga analisi, l’attaccante svedese si è lasciato andare anche ad un attacco durissimo. “Con questa nuova generazione i genitori pensano di essere diventati delle star, parlano anche sui giornali: ma chi vi credete di essere?”, le parole di Ibrahimovic.