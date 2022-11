“Rassegnati a perderlo…”: Inter, pessime notizie in vista del Mondiale

L’Inter in queste ore ha ricevuto una brutta notizia in vista del Mondiale: il club si è rassegnato a perdere un tesserato.

Il primo obiettivo della stagione è stato centrato. Nonostante la sconfitta patita per mano del Bayern Monaco, l’Inter è infatti riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale della Champions League. Risultato non affatto banale, vista la presenza del Barcellona nel girone. Nel doppio confronto con i blaugrana, però, i nerazzurri non hanno affatto sfigurato portando a casa punti preziosi rivelatisi decisivi per accedere alla fase successiva della competizione, a spese proprio degli spagnoli.

Il club, per conoscere il proprio avversario, dovrà attendere il 7 novembre. Giorno in cui, a Nyon, si svolgerà il sorteggio. Cinque le possibili rivali: il Porto, il Tottenham dell’ex Antonio Conte, il Chelsea, il Real Madrid, il Manchester City ed il Benfica (mattatore della Juventus). Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Ora la concentrazione della squadra, infatti, è rivolta al big match di domenica sul campo della Juventus.

Diversi i dubbi di formazione ancora da sciogliere per Simone Inzaghi. Il quale, nell’occasione, non avrà a disposizione Romelu Lukaku ai box a causa dell’ennesimo infortunio rimediato in questa prima parte della stagione. L’attaccante era rientrato il 26 ottobre dopo uno stop di oltre due mesi. Poi, nei giorni scorsi, ecco il nuovo problema fisico che, di fatto, gli consentirà di tornare a vestire la maglia nerazzurra soltanto nel 2023. La sua partecipazione al Mondiale, nel frattempo, è appesa ad un filo.

Inter in ansia per le condizioni di Lukaku

L’ex Chelsea, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, all’inizio della prossima settimana si sottoporrà ad una serie di esami strumentali con la speranza di ricevere aggiornamenti confortanti. Il Ct Roberto Martinez, dal canto suo, proverà ad aspettarlo (le liste vanno ufficializzate entro il 13 novembre) tuttavia, al momento, non è chiaro se il calciatore recupererà in tempo.

È destinato quindi a proseguire il calvario di Lukaku, rientrato a Milano con l’intento di mettersi alle spalle le delusioni vissute a Londra. La sua seconda avventura in Italia, invece, si sta rivelando più complicata del previsto: appena 5 gare disputate (2 gol) e 16 saltate. Un ammontare, questo, destinato a salire ulteriormente. L’Inter, come detto, lo ritroverà soltanto a gennaio. Un bel problema per Inzaghi e per l’amministratore delegato Beppe Marotta, che nei prossimi mesi sarà chiamato a prendere una decisione definitiva sul futuro della punta. Sul suo valore, nessun dubbio. A preoccupare è la tenuta fisica.