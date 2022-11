“Il gol era regolare”: Juventus-Inter nel caos, scoppia la polemica

Si sta disputando in questi minuti il derby d’Italia tra Juve e Inter. Tante polemiche nel match e un particolare episodio.

In questi minuti si sta disputando il posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A, il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Una sfida delicata da ambo le parti con le squadre di Inzaghi e Allegri che si stanno giocando una fetta importante di campionato.

Nel primo tempo le due squadre hanno dato vita ad una partita avara di occasioni, poche chance e solo l’Inter ha sfiorato il gol in un paio di occasioni prima con Dzeko prima e con Dumfries poi. Nel secondo tempo è esplosa la partita e sono nate tante polemiche.

Il club bianconero è passato in vantaggio con Rabiot, ben servito dopo una grande azione di Kostic. La Juve ha preso il controllo del match dopo il gol e poco fa sono esplose le polemiche. Tutto è accaduto per un gol annullato al brasiliano Danilo.

Juve-Inter, esplodono le polemiche

Il club bianconero aveva raddoppiato con Danilo, di testa su calcio d’angolo ma l’arbitro, con il pubblico incredulo, ha annullato. Il giocatore dopo averla presa, prima di testa, ha toccato la palla anche con il braccio involontariamente e l’arbitro Doveri ha annullato il gol.

Il commentatore DAZN ed ex arbitro Luca Marelli ha parlato cosi nel post partita:

“Il tocco di mano è effettivamente di Danilo, questa deviazione non ha avuto influenza ma per regolamento non si può toccare e segnare con la mano”. Il match è cosi rimasto sull’1 a 0 con la gara che è ancora in grande bilico.