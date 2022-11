“Non arriverà”: Calciomercato Inter, doccia fredda per i tifosi

La stagione 2022 è finita con il turno di Serie A di domenica. L’Inter, come tanti i club, rivolge ora la testa al calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto un inizio stagione abbastanza problematico. La squadra ha superato, anche un pò a sorpresa, il girone di Champions League, ma ha trovato numerose difficoltà in campionato. Cinque sconfitte nelle prime quindici giornate di campionato ed un cammino tutt’altro che invidiabile per una squadra che punta alla vittoria del campionato.

Nell’ultimo turno prima della sosta Inzaghi ha risollevato la squadra e soprattutto i tifosi con una vittoria fondamentale. Il club nerazzurro ha espugnato Bergamo ed ha avvicinato la zona Champions League, obiettivo fondamentale per le casse nerazzurre. La famiglia Zhang è in difficoltà economiche negli ultimi tempo e il club non può permettersi l’esclusione dalla Champions.

I recenti problemi economici hanno frenato le ambizioni della società e la dirigenza ha visto sfumare diversi importanti obiettivi di mercato.Le operazioni di mercato sfumate come quelle di Bremer e Dybala hanno deluso i tifosi, ma nelle ultim e ore è sfumato un nuovo affare.

Calciomercato Inter, sfuma Matturro

Il club nerazzurro inseguiva da tempo il giovane difensore uruguiano Alan Matturro ma secondo quanto riporta FcInternews il calciatore non arriverà. Il Defensor, club detentore del suo cartellino, ha trovato l’accordo con un altro club italiano, il Genoa.

Situazione complicata per il club nerazzurro che vede sfumare un giovane talento che andrà invece in Serie B. Il Genoa pagherà 3 milioni di euro per il cartellino del difensore più una percentuale del 20 % sulla futura rivendita. Inter, sfuma un nuovo obiettivo e la società è ancora bloccata sul mercato.