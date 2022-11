Cessione Inter, nuovi incontri per Zhang: tifosi al settimo cielo

In casa Inter l’argomento cessione del club è sempre nei pensieri dei tifosi. Zhang al lavoro e presto potrebbero esserci aggiornamenti.

Negli ultimi anni l’Inter della proprietà cinese Zhang ha dovuto fare i conti con un importante austerity. Il club nerazzurro ha ceduto pedine chiave negli anni come Hakimi e Lukaku e la dirigenza ha fatto i salti mortali per migliorare il bilancio. La situazione non è rosea, il club nerazzurro è ancora in rosso e i tifosi sono in attesa di novità.

La famiglia Zhang ha dovuto lottare con le restrizioni imposte dal suo paese, non può investire molto nel calcio e la situazione è destinata a peggiorare. Il club nerazzurro ha un importante debito e il patron deve presto risolvere una situazione.

La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato male la stagione, sei sconfitte su quindici partite stagionali ed una situazione in Serie A complicata. Inzaghi ha spento ogni polemica raggiungendo però la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League, un obiettivo a inizio stagione tutt’altro che semplice. La formazione milanese ha infatti buttato fuori nel girone un top club come il Barcellona di Xavi.

Inter, novità in vista sulla vendita societaria?

Il giornalista del Sole 24 Ore Carlo Festa ha dato importanti aggiornamenti, nella mattinata, sul futuro del club nerazzurro. Festa ha sottolineato che, negli ultimi mesi, il patron del club Steven Zhang, ha avuto diversi incontri con fondi di private equity e con fondi di credito. Notizie molto importanti quindi per la società.

Nelle ultime settimane Zhang ha più volte smentito la vendita della società, ma questi ultimi aggiornamenti potrebbero cambiare tutto. L’Inter ed i suoi tifosi sono in attesa di conoscere il suo futuro con la proprietà che ha l’obiettivo di trovare la soluzione più buona per la squadra. Il club milanese è uno dei più importanti club italiani e presto potrebbe avere nuovi proprietari.