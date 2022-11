Calciomercato Inter, Marotta ripete l’operazione Eriksen: pronta l’offerta

Il campionato è fermo per i Mondiali in Qatar. L’Inter e la sua dirigenza sono al lavoro costante per migliorare la rosa.

Dopo un inizio stagione abbastanza deludente l’Inter di Simone Inzaghi è apparsa in ripresa prima della sosta. Sei vittorie nelle ultime sette ed un momento positivo che ha aiutato la squadra a qualificarsi per gli Ottavi di Champions League. Ottime notizie per la società con l’Inter che ha eliminato il Barcellona, nonostante le assenze importanti di Brozovic e Lukaku.

La società pensa al futuro, complice una situazione di Lukaku tutta da definire. Il belga è in prestito secco, ma i primi mesi in nerazzurro non hanno affatto rassicurato. Romelu è alla soglia dei 30 anni, ha costanti problemi fisici e la società sta valutando se esercitare il riscatto o anche se pagare un altro anno per il prestito (oltre all’oneroso ingaggio).

La società valuta quindi nomi per l’attacco. Inzaghi deve fare i conti con i costanti problemi fisici di Correa mentre Dzeko ha 36 anni ed un contratto in scadenza. L’Inter deve ripartire e rinforzare il reparto offensivo è la priorità. Sia Ausilio che Marotta sono a lavoro da tempo per fare ciò.

Inter, si lavora a Thuram

L’obiettivo prioritario della società nerazzurra è l’attaccante Marcus Thuram. Il centravanti francese, figlio d’arte, è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e ci sono diverse squadre interessate. Oltre ai nerazzurri anche la Juventus studia il colpo a parametro zero.

La dirigenza del club milanese ha un piano per anticipare la concorrenza. Il club vuole ripetere l’operazione che portò in nerazzurro il danese Christian Eriksen. L’Inter pagherebbe una piccola penale al club tedesco, si parla di 10 milioni di euro, anticipando l’arrivo del calciatore a gennaio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.