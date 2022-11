Italia, Mancini cambia tutto: tutto deciso, la sentenza è ufficiale

L’allenatore della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto al termine della sfida amichevole persa contro l’Austria.

Pesante e amara la sconfitta dell’Italia nell’amichevole contro l’Austria. A deludere non sono state soltanto le due reti subite per opera di Schlager e Alaba, bensì in generale la prestazione della squadra schierata in campo dal Ct Mancini, decisamente poco incisiva e protagonista.

Nel mirino dei tifosi è finito ancora una volta Gigio Donnarumma, a causa della seconda rete subita dagli azzurri su punizione. In realtà però già a fine primo tempo l’allenatore Mancini ha provato a scuotere il gruppo, cambiando alcuni elementi fra cui Di Lorenzo e Politano.

La situazione non è per niente migliorata, perché l’Italia non è riuscita ad andare in rete e la partita si è conclusa confermando il 2-0.

Austria-Italia, il Ct Mancini: “Ci hanno fatto male a campo aperto”

Intervenuto ai microfoni della ‘RAI’ al termine di Austria-Italia, il Ct Roberto Mancini si è espresso sul tentativo del 3-4-3, una variazione con Acerbi-Bonucci-Gatti come difesa e tridente offensivo ancora una volta con Raspadori in qualità di centravanti: “Non è andato benissimo, ci siamo trovati con una squadra lunga e con troppi spazi, abbiamo fatto male e non è andata benissimo. Ho visto una buona reazione nel secondo tempo, è mancato solo il gol per sfortuna e precisa”.

In generale sulla sfida l’allenatore ha commentato: “Nel secondo tempo la squadra è stata quella degli ultimi tempi, nel primo tempo abbiamo sofferto ed abbiamo fatto molti errori tecnici. Loro ci hanno fatto male a campo aperto. Primo tempo così e così, secondo tempo bene. Peccato aver chiuso con una sconfitta”.