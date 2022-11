Lazio e Milinkovic-Savic, dichiarazione d’amore: l’annuncio fa impazzire i tifosi

La Lazio si gode la dichiarazione d’amore arrivata nei confronti di Milinkovic-Savic: l’annuncio dato fa impazzire i biancocelesti.

La Lazio, attualmente in pausa per i Mondiali in Qatar iniziati in via ufficiale, si gode le parole spese per il proprio centrocampista di punta. Milinkovic-Savic è, nel corso del tempo, diventato imprescindibile per il club biancoceleste. Adesso è arrivato un altro bell’annuncio speso nei suoi confronti.

Milinkovic-Savic ha intrapreso il percorso dei Mondiali, iniziati ufficialmente questo pomeriggio con la partita inaugurale di Qatar-Ecuador, con la Nazionale Serba. Le aspettative su di lui sono come sempre molto alte.

Nel frattempo, poi, proprio del serbo ha parlato il direttore sportivo della Lazio. Igli Tare, nel corso di un’intervista, ha infatti rilasciato dichiarazioni d’amore nei confronti di un giocatore che è arrivato ragazzo ed è diventato uomo nella Capitale, sponda biancoceleste.

Lazio, Igli Tare parla di Milinkovic-Savic: parole d’amore nei confronti del centrocampista biancoceleste

Igli Tare, intervenuto ai microfoni di ‘Mozzartsport’, ha parlato con amore in riferimento a Milinkovic-Savic: “È arrivato da ragazzo e ora è un uomo adulto. Dopo otto anni al club, per noi è una persona importante e non solo un calciatore“.

“Questo -ha aggiunto – è ciò che apprezzo di più di lui: è molto semplice come persona. Un umile essere umano. Non è mai stato presuntuoso o arrogante. È un ragazzo molto educato. E da giocatore è un’altra cosa. Può fare ancora meglio”.

“Se mai avessi una figlia – ha concluso il direttore sportivo biancoceleste – gliela darei in sposa. È un ragazzo molto tranquillo. A volte dopo una partita, quando gioca bene, viene a chiedermi un parere, Dico sempre che non va bene, e lui scherza dicendomi che non sono mai soddisfatto”.