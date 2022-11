Juventus, c’è la notizia che aspettava Allegri: arriva durante la sosta

La Juventus attende solamente la ripresa del campionato, ma nel frattempo è arrivata la notizia che Allegri stava aspettando.

La Juventus ha chiuso la prima parte di campionato in ripresa, dopo un periodo non propriamente semplice vissuto tra Serie A e Champions League (competizione in cui non ha superato la fase a gironi). I bianconeri stanno ora perciò attendendo soltanto di ritornare in campo. Ma, nel frattempo, è arrivata anche una notizia positiva per Massimiliano Allegri.

La Juventus ha concluso la prima parte di stagione, vincendo gli scontri diretti giocati contro l’Inter e contro la Lazio. Ora, con i Mondiali che stanno per prendere ufficialmente il via, i bianconeri attendono solamente di rientrare in campo.

Per chi non è impegnato nella competizione mondiale, il lavoro alla Continassa ricomincerà il 6 dicembre con l’intero staff e Massimiliano Allegri inizierà a ritrovare già gran parte del proprio gruppo. A tal proposito, è arrivata anche una buona notizia per il tecnico.

Juventus, le ultime sulle condizioni di Fagioli: buone notizie per Allegri. Ecco quando tornerà a disposizione

La Juventus si ritroverà ufficialmente alla Continassa il 6 dicembre. I bianconeri che non sono stati convocati dalle proprie nazionali, infatti, sono attualmente a riposo. Dopodiché gli allenamenti ricominceranno e Allegri inizierà ad avere le idee più chiare sullo stato e sulle condizioni fisiche dei suoi.

In tal senso, ci sono già ora novità in merito al problema che Nicolò Fagioli ha rimediato al piede destro con l’Italia. Il centrocampista è stato risparmiato da Mancini e non è partito con gli azzurri per Vienna (dove questa sera si disputerà l’amichevole contro l’Austria).

Questa mattina, dunque, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riferito che: “Gli esami per lui sono ok“. Tutto verrà smaltito con il riposo. Sarà perciò presente il 6 dicembre per l’appuntamento con il proprio club.