Italia, Mancini risponde alle critiche: “Ecco perché sono rimasto”

I Mondiali in Qatar per questo 2022 hanno visto l’esclusione dell’Italia e adesso la parola è andata direttamente a Mancini: così il CT risponde alle critiche.

I Mondiali in Qatar hanno preso ufficialmente il via da domenica e la grande assente della competizione, siglata 2022, è l’Italia di Roberto Mancini. Proprio in merito a questo discorso ha voluto dire la sua lo stesso CT della Nazionale Italiana.

I Mondiali sono ufficialmente iniziati, tra le polemiche su più fronti che non sono state (e continuano ad essere) sicuramente poche. L’Italia, dopo la mancata qualificazione subito dopo aver vinto gli Euro2020, è l’assente che più ha provocato scalpore.

L’obiettivo di Roberto Mancini, a tal proposito, appare ora chiaro. Ed è stato lui stesso, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, a rendere note quelle che sono le sue intenzioni da qui alla prossima competizione mondiale.

Mondiali senza l’Italia, parla Mancini e punta al 2026: gli obiettivi della Nazionale azzurra per il futuro

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere delle Sera’, il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato così: “Non credo alle maledizioni. Prima o poi questa situazione cambierà. Vogliamo andare al prossimo, tra 4 anni e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo”.

“Il Mondiale – si legge ancora – del 2026 è troppo lontano. Pensiamo alle finali di Nations League che non vanno sottovalutate e alle qualificazioni all’Europeo 2024 in cui vogliamo difendere bene il titolo”.