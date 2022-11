“Stanno provando a convincerlo”: Inter, colpo di scena nel pieno della sosta

Inter, le notizie che arrivano durante la sosta del Mondiale colpiscono tutti. Ecco il colpo di scena che spiazza i tifosi, il motivo

In attesa di riprendere il proprio cammino in campionato, l’Inter si gode la sosta ed il Mondiale. La formazione di Simone Inzaghi ha bisogno di ricaricare le batterie, nella speranza che in Qatar ritrovino energie e convinzioni i nerazzurri convocati e coinvolti con le rispettive nazionali.

Eppure, al momento, sono più le cattive che le buone notizie ad arrivare dal Mondiale. Non solo l’infortunio ed il rientro opaco di Lukaku o le prove sconcertanti di Lautaro Martinez, ma anche e soprattutto la grana André Onana. Stamane il portiere dell’Inter non ha giocato col suo Camerun contro la Serbia, addirittura in procinto di lasciare anzitempo il Qatar a causa di un litigio avuto in allenamento con il CT Rigobert Song.

Inter, scoppia il caso Onana: attenzione al colpo di scena dal Qatar

Un litigio avuto per motivi tecnici (secondo le ricostruzioni più accreditate), ma che non sarebbe sfociato ancora in un vero e proprio ritorno a Milano dell’ex portiere dell’Ajax. Anche perché si prospetta l’ennesimo colpo di scena nel caso Onana, con l’Inter che osserva interessata e curiosa di capire quando rientrerà effettivamente il proprio estremo difensore dal Mondiale.

Stando alle ultime notizie riportate via Twitter dal giornalista Nicolò Schira: “I compagni di André Onana stanno provando a convincerlo nel rimanere al seguito della Nazionale del Camerun. Colloqui in corso tra tutte le parti per cercare di superare lo screzio avuto in allenamento con il CT Rigobert Song”. Tutto bene quel che finirà bene? L’Inter aspetta.

AGGIORNAMENTO 20.01 – Con un comunicato ufficiale della federazione camerunense, André Onana torna a casa e lascia il ritiro della nazionale.