“Non mi toccare, ora dico tutto…”: caos al Mondiale, il Portogallo esplode contro la FIFA

Caos al termine di Marocco-Portogallo: il giocatore lusitano va su tutte le furie e si rivolge in malo modo a un membro della Federazione.

Protagonisti ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, a quanto pare, sono stati (anche) gli arbitri. Al termine di Argentina-Paesi Bassi, sfida vinta ai rigori dagli albiceleste dopo essere stati rimontati per 2-2 durante il tempo regolamentare di gioco, si è lamentato Leo Messi. Per le decisioni assunte dal direttore di gara, Mateu Lahoz, l’attaccante del PSG si è riferito a lui in diretta tv affermando che non fosse adatto a una competizione così importante.

Parole accompagnate anche dal compagno di squadra El Dibu Martínez e oggi ribadite, con un riferimento diverso ma medesimo “colpevole” da Bruno Fernandes, tra i giocatori più in vista e di maggior esperienza del Portogallo.

En-Nesyri ha segnato la rete che è stata sufficiente al Marocco per conquistare la semifinale della kermesse intercontinentale ai danni dei lusitani. Un risultato che ha fatto letteralmente piangere Cristiano Ronaldo e infuriare invece l’esterno del Manchester United.

Mondiali Qatar 2022, Portogallo fuori: la furia di Bruno Fernandes verso l’arbitro Tello

Il motivo del malcontento del giocatore è sorto in seguito a un’azione che l’ha visto protagonista verso la fine del primo tempo. Bruno Fernandes, dopo aver ricevuto un pallone in area, nell’intento di controllare la sfera e calciarla, è entrato in contatto con Achraf Hakimi, cadendo a terra, ma l’arbitro non ha considerato il fallo come valido per assegnare un calcio di rigore. ‘Relevo.com’, allora, riferisce che al termine dell’incontro Bruno Fernandes ha dichiarato sull’arbitro Tello: “Era rigore e anche ovvio. Ero pronto a calciare in porta e mi ha fatto cadere. Sapevamo ciò che avremmo trovato, ovvero un arbitro di un paese che è ancora in competizione (l’Argentina, ndr) che vuole rendergli le cose più semplici alla propria Nazionale. È molto strano che in una nostra partita ci sia un arbitro di un paese che è ancora partecipante”.

Inutili allora i tentativi da parte dell’addetto stampa del Portogallo di mettere a freno l’exploit di Bruno Fernandes, il quale infatti si è posto male anche nei suoi confronti: “Lasciami, non mi toccare. Dico quello che penso, che si fo***no. Se daranno il Mondiale all’Argentina, non so. Quello che penso è che è molto strano che non ci sia nessun direttore di gara portoghese. Abbiamo arbitri di qualità da Champions, che hanno tutto per stare qui. Questi arbitri non sono abituati alla Champions, non conoscono partite di certo livello”.