Juventus, colpo di scena sul mercato: il ‘ritorno’ non farà felice Allegri

Juventus, attenzione al colpo di scena sul mercato. Il paradossale ritorno non farà felice Allegri: ecco svelato il motivo

Marcia in vista della ripresa, la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri ha provato ad isolarsi dalle vicende extra calcistiche e ha provato a focalizzarsi in ottica ripartenza della Serie A. Anche perché il 2023 dovrà riprendere laddove era terminato il 2022 bianconero, con una Vecchia Signora in ritrovata rampa di lancio e desiderosa di guastare la festa al Milan campione in carica e al Napoli capolista.

Certo, farlo sarà tutt’altro che semplice. Anche se Allegri confida nei ritorni degli infortunati e in un piccolo aiutino dal mercato. Mercato che, però, potrebbe rivelarsi a doppio taglio per la Juventus, che rischia di veder partire uno dei suoi giocatori migliori nel corso della prossima sessione. Una brutta notizia per il tecnico nativo di Livrono, che in lui aveva trovato un nuovo insostituibile per i propri equilibri. Nonostante quello che era lo scetticismo dei primi periodi.

Juventus, attenzione al ‘ritorno’ improvviso: Allegri sarà scontento della notizia che arriva dalla Francia

Già, perché Adrien Rabiot è diventato davvero fondamentale nell’undici di Massimiliano Allegri. Dopo un periodo di adattamento e di rilancio, il francese sembra aver trovato una nuova giovinezza con la maglia della Vecchia Signora. Una nuova giovinezza che al centrocampista bianconero è valso addirittura un ritorno a pieno titolo nella Francia di Didier Deschamps, dove anche con Les Blues sta dimostrando di essere perno centrale di una selezione giunta nuovamente tra le prime quattro del Mondiale.

Un rendimento ed un momento di forma troppo positivo per non scatenare anche la fame di mercato del Paris Saint-Germain, che lo aveva salutato a parametro zero qualche anno fa. Adesso, con un contratto in scadenza nel 2023 e con un rinnovo tutt’altro che vicino con la Juventus, Rabiot potrebbe fare ritorno a casa. A rivelarlo è ‘Le 10 Sport’, che spiega come Nuno Campos stia valutando un rientro dell’ex PSG: un qualcosa che non farebbe certamente felice Massimiliano Allegri, che proprio nel francese aveva trovato uno dei principali punti fermi del proprio undici.