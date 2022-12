Argentina-Francia, come si prepara Buenos Aires alla finale dei Mondiali

La città di Buenos Aires ha predisposto tutto per vivere Argentina-Francia, la finale dei Mondiali di Qatar 2022.

Tutti i principali canali televisivi del paese da sabato mattina hanno in alto a sinistra un orologio digitale, che indica il conto alla rovescia verso la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Argentina-Francia è senza ombra di dubbio l’evento più atteso di tutti a Buenos Aires. E in qualsiasi altra provincia del paese. La fiducia e l’aspettativa è sempre stata alta in Argentina, da quando il Ct Scaloni ha assunto la direzione tecnica del gruppo e a maggior ragione dal trionfo nella finale di Copa America 2021.

Tuttavia, non esiste un metodo per mantenere la calma e prepararsi senza i nervi a fior di pelle per una sfida così importante. D’altronde la sconfitta contro l’Arabia Saudita alla prima gara in assoluto dell‘Argentina in Qatar è stata una doccia fredda. Ha lasciato un margine molto ampio al timore che da un momento all’altro le certezze possano crollare.

Così, sebbene gli argentini non fossero partiti muniti di cabala, sono diventati campioni in superstizione. Guai a cambiare posto e compagnia per vedere la partita e non sia mai accennare a un risultato. Ciò che si fa è mantenere l’entusiasmo alle stelle. In città ogni negozio ha la propria bandiera esposta, le proprie decorazioni ad hoc e ogni cartello stradale è intervallato da uno che ricorda che La Scaloneta va sostenuta.

Verso Argentina-Francia, come vivrà Buenos Aires la finale dei Mondiali di Qatar 2022

La sola certezza prima dei 90′ di Argentina-Francia è che la gioia compressa dei tifosi locali a Buenos Aires non solo non può essere contenuta, ma è partecipativa: c’è voglia di comunità per mitigare l’ansia e la grande aspettativa. Per celebrare il grande evento che sarà la finale dei Mondiali di Qatar 2022 il governo della città ha predisposto l’installazione di quattro maxi-schermi in altrettanti punti chiave della capitale: uno all’interno del Rosedal di Palermo, uno nel Parque Centenario e altri due nel Parque de la Ciudad e in Plaza Seeber.

Ognuno potrà scegliere il punto più vicino per radunarsi in occasione dell’evento. L’accesso è libero, ma la città si è incaricata da inviare un messaggio a tutti i cittadini raggiungibili attraverso una piattaforma apposita per le comunicazioni istituzionali per consentire loro di prenotare un biglietto virtuale. Vada come vada, perché la sensazione è che la squadra sarà celebrata comunque per lo straordinario percorso e soprattutto per il contributo di Leo Messi alla storia di questa Nazionale, al termine del match, ovvero alle 14:00 ora locale, l’Obelisco sarà protagonista di un’altra giornata storica con un fiume umano tutto di colore bianco e azzurro.