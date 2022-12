Calciomercato, futuro in bilico per Mbappe: spunta un piano inedito

Mbappé è stato la stella del Mondiale, ma il suo futuro al PSG è ancora in bilico. Scopriamo quali sono i suoi dubbi e chi lo vuole prendere.

I Mondiali sono alle spalle, e così anche la delusione per la sconfitta della sua Francia. Kylian Mbappé, autore di una straordinaria tripletta in finale all’Argentina, deve ora guardare avanti al suo futuro. Deve terminare la stagione con il Paris Saint-Germain, e poi decidere se restare davvero a Parigi. Già, perché nonostante il faraonico contratto firmato l’estate scorsa contro ogni pronostico, la sua permanenza è tutt’altro che scontata.

Da tempo infatti c’è chi pensa che il piano della proprietà qatariota fosse di arrivare ai Mondiali casalinghi con stelle come Neymar, Messi e Mbappé, per poi smobilitare il PSG. E le minacce di mollare tutto se non si potrà realizzare il nuovo stadio del club sembrano aggiungere qualche mattoncino al muro di questa ipotesi. Inoltre, lo stesso attaccante era sembrato poco convinto della firma del suo contratto.

Per restare a Parigi ha rifiutato un’altra ricchissima offerta del Real Madrid, la squadra del suo destino, in un certo senso. Nei mesi scorsi dalla Francia sono arrivate notizie di alcuni suoi malumori per il mercato del club, ritenuto non all’altezza delle sue ambizioni, e la pista madrilena è tornata a scaldarsi. Ieri a ‘Chiringuito Tv’ Guti, bandiera delle Merengues, è tornato a ribadire ciò che tanti in Spagna credono: “Penso che Mbappé sia un giocatore fatto per il Real”.

Mbappé al Real Madrid? Florentino ci riprova: ecco il piano

Innanzitutto, va ricordato che il nuovo accordo tra Mbappé e il PSG non è affatto lungo, ma è solo un biennale. Dal 2024, quindi, l’attaccante 24enne sarebbe di nuovo facilmente sul mercato e pronto a trattare con chiunque. Al termine di questa stagione avrà la possibilità di attivare l’allungamento fino al 2025, ma se non lo dovesse fare diventeranno chiare le sue intenzioni. E chissà che, stavolta, il PSG non sia disposto a cederlo prima di perderlo a zero.

La prossima estate rischia quindi di essere nuovamente quella del caso Mbappé, con Florentino Perez che, anche secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe pronto a tornare alla carica con una nuova offerta. Che probabilmente sarà superiore a quella della scorsa estate, che per ‘El Pais’ ammontava a 40 milioni a stagione più un bonus alla firma di 180 milioni. Poco rispetto ai 72 milioni annui che prende a Parigi, più gli altri vari bonus, ma forse abbastanza per convincerlo a trasferirsi nella Liga.