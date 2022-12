Claudio Ranieri è pronto ad allenare di nuovo in Italia

L’ex tecnico della Roma e del Leicester è pronto a tornare in Italia. Ecco quale panchina potrebbe accogliere Claudio Ranieri.

La carriera di Claudio Ranieri è stata ricchissima di squadra. Il mister romano è senza dubbio uno degli allenatori più esperti del panorama attuale. Sebbene non abbia vinto moltissimo, celebre è stato il suo titolo di Premier League con il Leicester.

Oltre a quell’exploit Ranieri ha comunque collezionato una lunga serie di ottime stagioni, La Fiorentina ad inizio carriera, il Napoli del post Maradona, la Roma, il già citato Leicester, la Juventus del post calciopoli, la promozione e il secondo posto col Monaco e, negli anni più recenti, le due salvezze tranquille con la Sampdoria.

L’ultima esperienza in panchina risale alla scorsa stagione e non è stata tanto fortunata. Ingaggiato dal Watford, il tecnico italiano ha collezionato un bottino di soli 7 punti in 13 giornate. Le 10 sconfitte hanno portato al conseguente esonero. Ma adesso Claudio Ranieri è pronto a tornare in panchina. E potrebbe farlo accettando l’offerta di quello che è stato il suo primo club ad alti livelli da allenatore: il Cagliari.

Cagliari, per la panchina Claudio Ranieri ad un passo

Stando a quanto riporta il giornalista Nicolò Schira il Cagliari starebbe pensando proprio a Claudio Ranieri per sostituire l’esonerato Liverani. Sul piatto un contratto fino al 2024 con un ricco bonus in caso di promozione. Il Cagliari attualmente è una delle delusioni di questa Serie B, con i sardi che occupano il 14esimo posto, con sole tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.

Per Ranieri, come detto, si tratterebbe di un ritorno. A Cagliari ha allenato dal 1988 al 1991, collezionando una doppia promozione dalla C alla A ed una salvezza. Fu il suo trampolino di lancio che gli permise di essere ingaggiato dal Napoli del primo anno dopo Maradona che condusse ad un ottimo 4° posto in classifica.