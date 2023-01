Carabao Cup, la grande chance per Newcastle e Manchester United

Newcastle e Manchester United hanno una grande chance: la vittoria della Carabao Cup per iniziare un nuovo ciclo

La straordinarietà delle coppe inglesi è che ogni squadra può arrivare fino in fondo. E che le big, per quanto riescano spesso ad arrivare in finale, non partono favorite. Perché c’è il sorteggio del campo, perché anche chi ha poche possibilità di farcela se la può giocare ad armi pari. L’ultimo esempio è il Southampton, che sulla carta non avrebbe speranza contro il Manchester City, ma che lo ha battuto 2-0 nei quarti di Carabao Cup al St. Mary’s Stadium.

The Saints hanno vinto, dal 1885 -anno della fondazione del club- ad oggi, soltanto una FA Cup, nella stagione 1975/76. E sono arrivati in semifinale dove giocheranno contro il Newcastle, club del quale il fondo PIF è proprietario. Vincere la Carabao Cup è un obiettivo concreto e adesso che il Manchester City è uscito lo è ancor di più. L’ultimo trofeo vinto dai Magpies risale al 1954/55, la FA Cup. Insomma, l’edizione di questa stagione è particolarmente entusiasmante, anche perché dall’altra parte del tabellone c’è un’altra partita clamorosa.

E’ Nottingham Forest-Manchester United. I lettori de Il Maledetto United di David Peace sanno già per chi fare il tifo, per quella squadra che l’ultima EFL Cup, oggi Carabao per motivi di sponsorizzazione, l’ha alzata nel ’90. Ed è anche l’ultimo trofeo vinto dal Forest prima di circa trent’anni di buio. Poi c’è la squadra di Erik ten Hag, la favorita numero uno per il mercato condotto nelle ultime sessioni, i soldi spesi, la voglia di tornare a essere i migliori. Ma il calcio è un’altra cosa, le intenzioni devono essere accompagnate dai fatti.

L’ultimo allenatore a vincere sulla panchina del Manchester United è stato José Mourinho, tre coppe nella sua esperienza ai Red Devils. Tra queste c’è una Coppa di Lega in finale proprio col Southampton, quando Manolo Gabbiadini segnò una doppietta a Wembley. E solo Ibrahimovic a 3′ dalla fine permise allo Special One di vincere la Coppa. Insomma, sei anni senza vincere per lo United è tantissimo. La scorsa estate, ten Hag ha speso 240 milioni di euro tra Antony, Lisandro Martinez, Casemiro e Malacia.

Il licenziamento di Cristiano Ronaldo dopo l’intervista a Piers Morgan ha fatto scalpore, certo. La vittoria in Carabao Cup servirebbe a ten Hag a mettere le cose in chiaro fin dalla sua prima stagione. Vuole vincere con una filosofia precisa, e vincere aiuta a vincere. C’è anche l’Europa League da giocare, la FA Cup. Mentre la Premier per quest’anno è andata. Per i Red Devils e il Newcastle, di gran lunga superiori alle altre due, è un’occasione da sfruttare. Anche se il calcio inglese regala sempre delle sorprese.