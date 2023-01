Roma-Fiorentina, parola a Biraghi: ricordo commosso per Astori

La Fiorentina, quindi, scenderà domani sera in campo contro la Roma all’Olimpico: parola al capitano Biraghi prima del match.

La Fiorentina, nella serata di domani, scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma in una gara sicuramente non semplice. La squadra di Vincenzo Italiano, allora, ce la metterà tutta per fare del proprio meglio, con Cristiano Biraghi in prima linea in quanto capitano. Il suo pensiero prima della gara va a Davide Astori, il cui ricordo è ancora più vivo che mai.

La Fiorentina, quindi, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, si prepara a (ri)scendere in campo in Serie A. Per l’occasione ci sarà la Roma di José Mourinho, trascinata fin qui da un super Paulo Dybala, da affrontare.

In occasione del match, in ogni caso, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola il capitano Cristiano Biraghi. Da parte sua messaggi d’affetto nei confronti della Fiorentina e un ricordo che vive ancora in modo intenso: quello di Davide Astori.

Fiorentina, prima del match contro la Roma ha parlato Biraghi: la responsabilità della fascia e il pensiero rivolto ad Astori

Cristiano Biraghi, quindi, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: “Il mio esordio con la Fiorentina arrivò in una partita sentita molto. Soprattutto a livello mentale. Il risultato non andò come speravamo, però a livello individuale fu una buona prestazione”.

Poi, sempre su questa scia, ha continuato a parlare della sua centesima gara giocata con la maglia viola: “Anche in quel caso, è stata una partita per la squadra molto importante. E sono felice perché arrivò la vittoria. Raggiungere questo traguardo delle 100 partite con questa maglia così gloriosa penso sia il sogno di tante persone e io sono riuscito ad avverarlo”.

Infine, il capitano della squadra ha voluto fare riferimento ad un uomo che per il club è stato importantissimo. E che è scomparso troppo presto: “La fascia, che è stata indossata dal mio capitano, perché ho avuto la fortuna di avere come capitano Davide Astori, è una responsabilità e una grande responsabilità. Va assolutamente portata con onore“.