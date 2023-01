Lotta Scudetto: occhio Napoli, è l’Inter la vera rivale del 2023?

L’Inter di Simone Inzaghi sembra essere rinata in questo inverno. Saranno i nerazzurri i reali rivali del Napoli nel 2023?

La vittoria della Supercoppa Italiana ha rilanciato ulteriormente l’ambiente e la squadra, arrivata al terzo trofeo nel giro di un anno o poco meno. L’Inter di Simone Inzaghi archivia la seconda finalissima del proprio ciclo, dopo quella vinta lo scorso anno a San Siro e dopo la vittoria rocambolesca ed emozionante all’Olimpico, sempre contro la Juventus. Adesso, i nerazzurri sembrano aver acquisito una velocità diversa, pronti a mostrarla anche in campionato.

Campionato che, nei prossimi turni, mostrerà un cammino morbido (almeno sulla carta) per gli uomini di Simone Inzaghi. Prima l’Empoli e poi la Cremonese, mentre le altre avranno turni più complicati e certamente scivolosi. Magari dando anche la possibilità alla stessa Inter di poter accorciare sulla vetta e staccare quelle che provano a tenere il passo del Napoli. Napoli oggi impegnato nell’ostico derby di Salerno e poi nella difficile gara interna contro la Roma: due turni dove i meneghini possono sperare di ricucire un po’ lo strappo dall’ex Spalletti.

Inter in ripresa e l’unica ad aver battuto il Napoli: sarà lei la vera rivale degli azzurri nel 2023?

Anche perché il cammino dell’Inter, finora, è stato encomiabile. L’ultima sconfitta dei nerazzurri risale al 6 novembre, al 2-0 rimediato in casa della Juventus nello scorso del 2022. Di lì, gli uomini di Simone Inzaghi hanno sempre vinto, addirittura contro il Napoli, che quest’anno è sembrato ingiocabile ed invincibile per chiunque. E invece, proprio a San Siro, la formazione di Spalletti ha giocato la peggior prestazione della stagione, venendo dominata con merito dai padroni di casa.

Ragion per cui, nonostante le dieci lunghezze di distanza tra l’una e l’altra in classifica, sorge spontanea la domanda. Con un Milan ormai apparso in crisi e con una Juventus troncata dagli infortuni e dalla penalizzazione di quindici punti, sarà proprio l’Inter la vera rivale del Napoli in questo 2023? Al campionato e al girone di ritorno, l’ardua sentenza.