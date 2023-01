Sampdoria, è record negativo in Serie A: non succedeva dai tempi dell’Ancona

La Sampdoria ha perso un’altra partita, stavolta in casa con l’Udinese, e si è resa protagonista di un brutto record

La stagione della Sampdoria è iniziata male e sta continuando in modo abbastanza disastroso. I blucerchiati hanno concluso il loro girone d’andata con due vittorie, tre pareggi e ben quattordici sconfitte. Uno score che ha permesso alla squadra prima allenata da Giampaolo e poi da Stankovic, di conquistare soltanto nove punti. E con un’eventuale vittoria della Cremonese a Bologna, potrebbe anche ritrovarsi all’ultimo posto.

Addirittura in casa la Sampdoria non ha mai vinto, con due pareggi e otto sconfitte. E innanzitutto una salvezza si costruisce puntando, appunto, sulle partite in casa. Per la spinta che può dare il pubblico, soprattutto con dei tifosi caldi come quelli della Samp, che non hanno mai fatto mancare l’appoggio alla propria squadra, nemmeno in una situazione societaria così difficile.

Oggi è stato Ehizibue a regalare la vittoria all’Udinese a Marassi, che mancava dal 3 ottobre 2022. Un campionato che resta comunque positivo per la squadra di Sottil, con i ventotto punti arrivati soprattutto grazie a un grande avvio, costellato dai tre punti alla Dacia Arena con Roma e Inter.

Sampdoria, c’è un problema serio: non arrivano i gol

Giuseppe Pastore, giornalista ed esperto delle statistiche nel calcio, ha postato su Twitter un record negativo che ora appartiene alla Sampdoria: “Prima squadra dell’era a venti squadre della Serie A a segnare meno di dieci gol nel girone d’andata. In assoluto non succedeva dalla stagione 2003/04, quando l’Ancona segnò sette gol in diciassette giornate”. La Samp, con due partite in più, ha segnato otto gol. Di questi, quattro sono arrivati dai piedi di Gabbiadini e Djuricic. E oggi nemmeno l’ingresso di Fabio Quagliarella, entrato però a pochi minuti dalla fine, ha dato la scossa ai blucerchiati.

A fine partita ha parlato anche Manolo Gabbiadini ai microfoni di Sky Sport: “Il gioco c’è rispetto a qualche mese fa. Se non segni, le partite le perdi. In questo momento ci gira tutto male, la palla non scotta. Noi non molleremo fino alla fine”. Una grande fotografia del momento della Sampdoria.