Juventus, Pogba out anche a Salerno: ecco quando rientrerà

Continua la telenovela Pogba in casa Juventus. Ennesimo stop fisico per l’ex Manchester United, ecco quando rientrerà davvero.

Avrebbe dovuto rappresentare uno dei volti principali della rinascita della Juventus. E invece, ne è finito con l’essere il perfetto specchio della stagione bianconera: Paul Pogba è ancora lontano dal proprio debutto stagionale con la Vecchia Signora e i problemi non tardano a riproporsi. Soprattutto ora che ci sarebbe un disperato bisogno di buone notizie per i tifosi, dal canto loro stanchi e innervositi dalla perpetua assenza del francese.

Il problema al ginocchio e la sua convalescenza sono diventate una vera e propria telenovela, che non ha entusiasmato in primis la dirigenza e i quadri tecnici della Juventus. Addirittura, negli scorsi giorni i quotidiani nazionali (su tutti, ‘La Gazzetta dello Sport’) paventavano addirittura uno scenario di possibile rottura.

Uno scenario che vedrebbe la Vecchia Signora talmente stufa dei problemi fisici di Pogba, da valutarne un eventuale separazione al termine di questa stagione. Anche perché, dopo aver saltato la gara di Coppa Italia con la Lazio, l’ex Manchester United sarà indisponibile persino per la trasferta di Salerno.

Juventus-Pogba, ecco quando ci sarà il vero rientro. Intanto salterà la gara con la Salernitana

Come riportato dagli esami strumentali, Pogba è incappato in un affaticamento muscolare. Una problematica prevedibile, dopo mesi e mesi fermo ai box. Non sono emerse lesioni, ma di certo il francese sarà indisponibile per la gara di martedì sera, in programma all’Arechi per la 21esima giornata, tra Juventus e Salernitana. Dopo la convocazione col Monza, dunque, bisognerà tornare ad attendere un rientro dell’ex centrocampista dei Red Devils.

Fino a quando? Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, almeno fino al 16 febbraio: giorno in cui la Juventus affronterà il Nantes in Europa League. Proprio in quell’occasione, il francese potrebbe finalmente debuttare in stagione con la maglia bianconera. Una speranza condivisa dai tifosi e dallo staff tecnico sabaudo, che non vedono l’ora di assistere al Pogba-bis. E soprattutto, non vedono l’ora di rivederlo all’opera al meglio delle sue capacità.