Rayo Vallecano, Dimitrievski stupisce ancora: il portiere a caccia di record

C’è aria di derby a Madrid. Il Rayo Vallecano di Dimitrievski affronterà in un match interessante il Getafe.

Il Rayo Vallecano è probabilmente la più grande sorpresa in questa stagione della Liga 2022/2023. Il club iberico, a inizio stagione, non aveva grosse ambizioni ma ora si trova addirittura al quinto posto in campionato e sia la società che i tifosi sognano un posto in Europa, magari anche in quella Champions League che dista solo tre punti in classifica.

Un ruolo importante in questa straordinaria annata è senza dubbio quello dell’esperto portiere macedone Dimitrievski, calciatore ex Udinese che ormai da circa 5 anni difende la porta del club madrileno. La difesa e nello specifico il portiere sono fondamentali per il Rayo, 22 gol subiti e tante imbattibilità nel corso della stagione. Dimitrievski è un autentico idolo dei tifosi e questa settimana potrebbe raggiungere l’ennesimo record.

Questo weekend il Rayo Vallecano sarà protagonista in trasferta nel derby ‘tra piccole’ di Madrid contro il Getafe e una vittoria potrebbe rilanciare ancora di più le ambizioni del piccolo club. In ogni caso sarà una serata storica per Dimitrievski. In caso di probabile partenza dall’inizio il portiere raggiungerà ben 137 presenze con la maglia del Rayo, raggiungendo David Cobeno come quarto giocatore della storia con più presenze.

Rayo Vallecano, fioccano i record per Dimitrievski

Il Rayo Vallecano è il secondo club con maggiori clean sheet nel corso della stagione, guida la classifica Ter Stegen del Barcellona. Il Rayo Vallecano ha avuto per 8 volte la porta imbattuta nel corso di questa stagione e Dimitrievski ha raggiunto cosi il record storico del club iberico.

La cosa curiosa è che il portiere macedone ha ottenuto questo record raggiungendo quello della stagione 2013/2014 con ben 18 partite ancora da giocare. Il record storico del club di 8 match con imbattibilità era addirittura del 1974. Il Rayo stupisce tutti, persino i suoi tifosi, e Dimitrievski cresce a suon di grandi record. Questo weekend proverà, contro il Getafe, a staccarlo definitivamente.