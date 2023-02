Juventus, la previsione sul post Allegri: “Zidane aspetta i bianconeri”

Arrivano le parole del giornalista Fabio Santini su Zinedine Zidane come prossimo allenatore della Juventus al posto di Allegri

La Juventus sta vivendo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni dentro e fuori dal campo. Il CdA si è dimesso, John Elkann ha rivoluzionato la dirigenza e Massimiliano Allegri non sta raccogliendo i risultati sperati. Al di là della penalizzazione per -15 in campionato, la Juve ha vinto solo una delle sette partite giocato in campo europeo, contro il Maccabi Haifa allo Stadium. Poi solo sconfitte e un pareggio, sempre in casa, contro il Nantes. L’Europa League è diventata un obiettivo fondamentale per salvare una stagione che non ha dato soddisfazioni nemmeno in Serie A.

Prima del -15, infatti, la sconfitta col Napoli al Maradona aveva fatto precipitare la Juventus a -10 dal primo posto. E la panchina di Allegri inizia a scricchiolare, nonostante percepisca circa nove milioni di euro a stagione e la Juve abbia dei problemi economici. A parlarne è il giornalista Fabio Santini, che ha illustrato anche ulteriori cambiamenti a livello societario, con l’inserimento di una figura che farebbe riavvicinare i tifosi al club.

Juventus, la notizia di Santini su Zidane

Fabio Santini, giornalista, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it su TV Play: “La certezza è che la Juventus sta trattando Massara come nuovo direttore sportivo. Elkann vuole il ritorno di Del Piero e Buffon ed entrambi non impazziscono per Allegri. Vogliono Zidane, che sta rifiutando diverse offerte e aspetta i bianconeri”. Poi prosegue: “Non escludo una doppia cessione, Vlahovic e Chiesa. Soprattutto il centravanti serbo ha diverse offerte e sarà il sacrificato, mentre l’esterno offensivo solo se arrivasse un’offerta fuori mercato. Anche Bremer è uno sacrificabile”.

Parole chiare, che mettono in evidenza una rivoluzione che potrebbe proseguire nei prossimi mesi. L’idea di Elkann è quella di prendere uomini di calcio di altissimo spessore. Allo stesso tempo, sul mercato la rosa sarà profondamente rinnovata, anche perché ci sono dei giocatori in scadenza come Rabiot, Cuadrado, Alex Sandro, giusto per fare qualche nome. E secondo Santini, Allegri potrebbe seriamente lasciare la Juventus a fine stagione, a prescindere dalla classifica e dal rendimento nelle coppe.