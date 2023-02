Lazio, una gioia per Sarri: la Sampdoria è avvisata

Una minaccia in più attende la formazione di Dejan Stankovic nell’appuntamento di domani sera: la Lazio può sfoggiare un recupero importante

Maurizio Sarri punta al match con la Sampdoria per dare seguito alla vittoria della scorsa settimana contro la Salernitana. L’ultimo periodo della Lazio è stato frenato da alcune gare sottotono. Dopo il pesante successo con il Milan, i biancocelesti hanno frenato la propria corsa, pareggiando contro Fiorentina ed Hellas Verona e perdendo con l’Atalanta prima del successo con i granata campani.

In mezzo pure l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, una vittoria ed un pareggio con il Cluj, sufficienti comunque ad avanzare nel percorso di Conference League. Prima di concentrarsi sul big match di venerdì prossimo contro il Napoli, intanto, la squadra di Sarri deve pensare all’ostacolo Sampdoria e per l’incontro di domani sera alle 20.45, Sarri può contare su una buona notizia.

Lazio, Sarri recupera Milinkovic-Savic: il serbo festeggia in campo il suo compleanno

‘Il Messaggero’ dà una buona notizia ai tifosi della Lazio. Nella gara contro la Sampdoria, il tecnico Maurizio Sarri riavrà a disposizione Sergej Milinkovic-Savic. Il sergente è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Il giocatore serbo, infatti, si è lasciato alle spalle l’influenza che lo ha bloccato negli scorsi giorni e sarà regolarmente in campo nel giorno del suo compleanno.

Domani, infatti, sulla sua torta ci saranno 28 candeline. Il giocatore è un elemento fondamentale nella formazione laziale. I numeri testimoniano abbondantemente la sua importanza. Pure quest’anno il centrocampista ha avuto un peso notevole sul rendimento avuto dalla Lazio fino a questo momento. Ha realizzato 6 reti tra campionato ed Europa League.

Ora punta a diventare un valore aggiunto pure in Conference, dopo la cocente eliminazione dall’EL avvenuta a novembre. Il presente però è costituito dall’impegno contro la squadra di Dejan Stankovic, una partita da non sottovalutare per la squadra di Maurizio Sarri, impegnata a ritrovare continuità al termine di un periodo costellato da piccoli incidenti di percorso. La presenza di Milinkovic-Savic, in questo senso, costituisce una grande notizia per tutti i tifosi biancocelesti. Una minaccia in più invece per la squadra di Stankovic.