Mourinho ‘punge’ Abraham prima della gara: “Ha un limite…”

La Roma è scesa in campo da pochi minuti per affrontare la Cremonese, ma nel pre-partita José Mourinho ha ‘punto’ Tammy Abraham. Le sue parole.

La Roma è scesa in campo della Cremonese e sta giocando contro l’ultima squadra in classifica per provare a riagganciare Inter e Milan al secondo posto in classifica con 47 punti. Le dichiarazioni di José Mourinho nel pre-partita.

La Roma quindi è in campo con il ritrovato Wijnaldum a centrocampo e con Andrea Belotti in attacco, al posto di Tammy Abraham. Una scelta del tecnico giallorosso che ha stupito proprio tutti.

José Mourinho ha parlato così, ai microfoni di ‘Dazn’, prima del fischio d’inizio della gara che i suoi devono giocare contro la Roma: “Non solo la partita di Coppa Italia, ma anche la prima che abbiamo giocato in campionato e anche quello che hanno fatto nelle ultime gare dimostra che la Cremonese può mettere in difficoltà. Non hanno trovato ancora quello che si meritavamo, è una squadra difficile da affrontare”. Ma il suo intervento non è finito qui. Anzi, ha toccato poi un argomento in particolare: Tammy Abraham.

Roma, Mourinho su Abraham: il tecnico parla di limite emozionale dell’attaccante

Così José Mourinho ha parlato, ai microfoni di ‘Dazn’, della situazione legata a Tammy Abraham dopo aver scelto Andrea Belotti come titolare: “Penso che il limite non ci sia dal punto di vista fisico, quanto piuttosto dal punto di vista emozionale. In questo caso è importante che io abbia un’opzione. Preferisco entrare in campo con un giocatore al top della sua condizione“.

“Se Wijnaldum alza il livello? Dire questo – ha concluso il tecnico giallorosso – vuol dire che Matic e gli altri non hanno la stessa qualità. Con Gini in condizione di giocare una parte importante della partita ci dà più opzioni in una fase di campionato si accumula con l’Europa League, avere più opzioni è importante”.