Probabili formazioni 25^ giornata: la decisione su Pogba e Pedro

Probabili formazioni 25^ giornata: novità e aggiornamenti in vista dell’imminente turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Napoli-Lazio, match in programma venerdì alle 20:45

Napoli a caccia di conferme per cercare di tenere invariato il distacco di +18 sulla seconda in classifica. Spalletti dovrebbe affidarsi a Lozano sulla fascia destra, solo panchina per Politano. Nella Lazio, Zaccagni sarà preferito a Pedro.

Nella Juventus restano da sciogliere gli ultimi ballottaggi. De Sciglio potrebbe spuntarla su Cuadrado, mentre Pogba e Chiesa partiranno inizialmente dalla panchina. Confermato Di Maria dal primo minuto.

Nel Milan non ci sarà Leao infortunato, al suo posto pronto Rebic. Bennacer contenderà una maglia da titolare a Pobega a centrocampo, mentre sulla destra sarà confermato Messias con Calabria in panchina. Giroud titolare, Ibrahimovic troverà spazio nel corso della ripresa.

Probabili formazioni 25^ giornata Serie A

Napoli-Lazio (venerdì, ore 20:45)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Monza-Empoli (sabato, ore 15:00)

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo/Piccoli

Atalanta-Udinese (sabato, ore 18:00)

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Mahele; Lookman, Hojlund, Boga.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Thauvin

Fiorentina-Milan (sabato, ore 20:45)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora/Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Ikone.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Keteleare/Diaz; Giroud, Rebic

Spezia-Verona (domenica, ore 12:30)

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadou, Nikolau, Reca; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Verde, Agudelo; Nzola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich

Sampdoria-Salernitana (domenica, ore 15:00)

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Jesé

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Bronn; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastonos; Piatek

Inter-Lecce (domenica, ore 18:00)

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Roma-Juventus (domenica, ore 20:45)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Sassuolo-Cremonese (lunedì, ore 18:30)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Laurientè, Pinamonti, Bajrami

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Chirichies, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Valeri; Dessers, Okereke, Tsadjout.

Torino-Bologna (lunedì, ore 20:45)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic