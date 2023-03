Milan, Pioli perde pezzi: Brahim Diaz tornerà a Madrid

Si complica il futuro rossonero di Brahim Diaz: il Real Madrid lo vuole indietro e il Milan deve guardarsi pure da un’altra pretendente

Il Milan è ancora impegnato su due fronti. Il finale di stagione può consentire ancora ai rossoneri di ritagliarsi qualche soddisfazione malgrado sembra ormai inevitabile il fatto di scucirsi dal petto lo scudetto conquistato nella passata stagione per consegnarlo al Napoli di Luciano Spalletti, che ha condotto fin qui un campionato a sé.

I rossoneri pensano però pure al prossimo futuro e al modo per tornare al successo. Alcuni propositi però potrebbero complicarsi e non poco. Come quello di trattenere ad esempio Brahim Diaz. Lo spagnolo classe 1999 è cresciuto molto durante il suo percorso milanista. Ancora timido al suo arrivo in Italia, in questa stagione sta lasciando le sue tracce migliori. Finora ha segnato cinque reti e fornito due assist ma la sua esperienza al Milan potrebbe essere vicina ai titoli di coda.

Calciomercato Milan, il Real Madrid rivuole Brahim Diaz: per i rossoneri si complica la possibilità di trattenere lo spagnolo, lo vuole pure l’Arsenal

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘TuttoSport’, il futuro di Brahim Diaz sembra infatti lontano da Milano. Il calciatore spagnolo, che il Real Madrid prelevò a gennaio del 2019 dal Manchester City, club al quale era giunto dopo un percorso nelle giovanili del Malaga, potrebbe fare ritorno alla casa madre.

I blancos, infatti, sembrano intenzionati a richiamare il trequartista andaluso (ha anche la cittadinanza marocchina). Le Merengues, come spiega il quotidiano torinese, in estate perderanno due pedine della rosa, vale a dire Marco Asensio e Dani Ceballos, entrambi in scadenza di contratto, pertanto sembrano intenzionati a fare affidamento su Brahim Diaz, cresciuto parecchio durante il suo soggiorno in Italia.

Sul calciatore, inoltre, ha messo gli occhi pure l’Arsenal. I ‘Gunners’, protagonisti di un’ottima stagione in Premier League, sono disposti ad offrire 30 milioni di euro alla ‘casa blanca’. Questo fattore complica ulteriormente la permanenza di Brahim Diaz alla corte di Stefano Pioli.