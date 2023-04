Del Piero alla Juventus? C’è la ‘telefonata’ che fa sognare i tifosi

L’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero potrebbe tornare nella Juventus: segnali di apertura però legati ad una condizione precisa

La Juventus viaggia con il turbo. I bianconeri, malgrado la penalizzazione di quindici punti ed un gioco che non ha mai impressionato, continuano a macinare punti e dopo l’ultima giornata hanno ridotto nuovamente il margine sul quarto posto. La squadra di Max Allegri deve fare sempre i conti con la giustizia sportiva, che la vede coinvolta in altre situazioni, tuttavia l’obiettivo del gruppo del tecnico livornese è quello di garantirsi un posto in Champions League sul terreno di gioco.

Pure dopo la gara con l’Hellas Verona, l’allenatore juventino ha rimarcato avuto dalla sua squadra al netto della penalizzazione, senza la quale Bonucci e compagni sarebbero secondi, alle spalle del Napoli, con quattro punti di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri. Intanto, nel momento bianconero si incastrano pure i movimenti nell’organigramma societario. Il ‘Corriere della Sera’ è tornato a parlare di un possibile inserimento.

Juventus, chiamate di Ferrero ad Alessandro Del Piero: l’ex capitano disposto a tornare ad una condizione

Il ‘Corriere della Sera’ ha fatto una rivelazione che non lascerà indifferenti i tifosi della Juventus. Il neo presidente Ferrero ha chiamato l’ex capitano Alessandro Del Piero. Un sondaggio volto a individuare la volontà di ‘Pinturicchio’ a tornare nel club al quale ha legato quasi interamente la sua traiettoria da calciatore.

L’ex capitano ha un legame fortissimo con la tifoseria, che lo ha sempre apprezzato, non solo come calciatore ma anche come uomo. Come hanno dimostrato pure gli applausi che gli sono stati tributati dall’Allianz Stadium nel corso della gara contro l’Hellas Verona.

Del Piero potrebbe prendere il posto di Pavel Nedved, uno dei tanti terminati fuori dopo il repulisti operato dal club, che ha eliminato la radice del passato in una fase molto delicata della storia bianconera.

‘Pinturicchio’ sembrerebbe disponibile ad un ritorno alla Juventus, a patto tuttavia di ricevere un ruolo realmente operativo e non soltanto testimoniale e di rappresentanza. Questa sembrerebbe essere la condizione essenziale per un suo ritorno in bianconero. Così come avvenuto ad esempio al Milan per Paolo Maldini.