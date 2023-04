Colpo di scena Inter: una nuova cordata può acquisire il club

L’indiscrezione lanciata da ‘Il Sole 24 Ore’ apre ad un futuro dell’Inter senza più la famiglia Zhang al timone del club nerazzurro

L’Inter scenderà in campo questo pomeriggio alle 17 nel tentativo di riscattare la sconfitta rimediata nello scorso turno contro la Fiorentina. I nerazzurri cercano il sorriso prima del match di Champions League contro il Benfica. Per la squadra di Simone Inzaghi, la partita contro la Salernitana è imprescindibile per l’umore ma anche e soprattutto in chiave campionato.

I nerazzurri occupano in questo momento la quarta posizione, in coabitazione con la Roma e con due punti di vantaggio sull’Atalanta e uno di ritardo sul Milan. La qualificazione alla prossima Champions League è ancora pesantemente in discussione e con essa anche il futuro di Simone Inzaghi, considerato uno dei maggiori responsabili della flessione. Non solo il suo futuro però potrebbe subire delle novità. Quella più eclatante potrebbe riguardare la società.

Inter, cambio di proprietà in vista? Una cordata di imprenditori del Bahrein pronta a rilevare Zhang

La situazione economica dell’Inter è avvolta da qualche nuvolone. Il gruppo Suning sta vivendo alcune perplessità che inevitabilmente si sono ripercosse anche sulla squadra. Tuttavia all’orizzonte potrebbe esserci una novità positiva per tutti i tifosi nerazzurri.

A darne notizia è stato ‘Il Sole 24 Ore’. Il quotidiano specializzato in finanza ha parlato di un nuovo player in corsa per l’acquisizione del club. Il nome fatto dalla testata è quello di ‘Investcorp’. Nome che non è sconosciuto neppure ai tifosi del Milan dal momento che nello scorso anno ha tentato l’acquisizione della società rossonera prima di essere battuta da ‘RedBird Capital’. Adesso le mira, come era già stato scritto negli scorsi mesi, si sono concentrate sull’Inter.

Il fondo del Bahrein hanno lavorato ad un dossier già nei mesi scorsi. L’interesse di Investcorp nei confronti dell’Inter sembra essere cresciuto nuovamente. Al momento non sono arrivate repliche all’articolo de ‘Il Sole 24 Ore’ a firma di Carlo Festa.

Una cordata di imprenditori facente riferimento al Bahrein pare stiano studiando attentamente la strategia. L’ultima decisione spetterà alla famiglia Zhang. In questo senso, richieste e volontà di vendere rimangono ancora tutte da decifrare.