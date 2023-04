Juventus, Danilo ‘chiama’ Casemiro: “Qui sarebbe a casa”

Arrivano le parole del difensore della Juventus Danilo a poche ore dalla sfida con lo Sporting Clube de Portugal

La Juventus questa sera alle 21:00 scenderà in campo contro lo Sporting Clube de Portugal, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida importantissima, che arriva dopo la sconfitta subita contro la Lazio qualche giorno fa. Massimiliano Allegri deve vincere per andare in Portogallo col vantaggio di avere due risultati su tre. Ma non sarà semplice, perché lo Sporting con l’Arsenal ha dimostrato di essere una grande squadra, che gioca bene.

Del momento che sta passando la Juve ha parlato Danilo con una lunga intervista ai microfoni di ‘The Athletic’. Il difensore brasiliano si è soffermato su Allegri e lo ha definito come ‘un incredibile gestore, vede il calcio in modo diretto ed è quello di cui ha più bisogno la Juventus in questo momento. Sta motivando i giocatori a restare concentrati sul campo nonostante una stagione difficile’. Parole che sottolineano il feeling tra il gruppo e il proprio allenatore.

Juventus, la ‘chiamata’ a distanza di Danilo a Casemiro

Danilo ha poi proseguito: “E’ un motivo d’orgoglio che la difesa della Juventus sia brasiliana, abbiamo imparato bene grazie a Bonucci, Barzagli e Chiellini. Un altro brasiliano a Torino? Casemiro. Qui sarebbe a casa”. Un invito che fa sognare i tifosi della Juve, anche se probabilmente resterà solo una suggestione che non andrà nel concreto. Soltanto la scorsa estate, il Manchester United per Casemiro ha speso oltre 70 milioni di euro. Una cifra enorme per un mediano classe ’92, che ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno.

Casemiro è subito diventato un punto fermo del Manchester United, con Ten Hag che gli ha affidato le chiavi del centrocampo dei Red Devils. E la Juventus è in difficoltà a livello economico, difficilmente potrebbe fare uno sforzo del genere. Il mercato, comunque, dipenderà da come Allegri e i suoi ragazzi finiranno la stagione. Sarà fondamentale trovare la qualificazione alla prossima Champions. E l’Europa League è una delle strade da percorrere.